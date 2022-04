JAKARTA - Jurusan teknik sipil merupakan jurusan yang mempelajari perancangan berbagai konsep seperti manufaktur dan konservasi fasilitas dan sistem. Jurusan yang masuk dalam rumpun ilmu saintek ini cukup banyak diminati oleh calon mahasiswa.

Perguruan tinggi negeri maupun swasta pun banyak yang membuka jurusan ini. Dari berbagai perguruan tinggi yang menyediakan jurusan teknik sipil, beberapa di antaranya menyandang predikat universitas dengan jurusan teknik sipil terbaik. Berikut daftarnya.

•Universitas Indonesia

Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu universitas populer yang berada di Kota Depok, Jawa Barat. Jurusan teknik sipil di universitas ini sudah terakreditasi A oleh BAN-PT dan juga mendapatkan Akreditasi ASEAN University Network pada tahun 2008. Pada jurusan teknik sipil UI tersedia peminatan struktur, geoteknik, transportasi, manajemen sumber daya air, manajemen konstruksi dan lingkungan. Menurut versi Times Higher Education, Universitas Indonesia menduduki peringkat ke 801 sampai 1000 sebagai universitas terbaik di dunia.

•Institut Teknologi Bandung

Institut Teknologi Bandung (ITB) menempati peringkat ke 1.001 sampai 1.200 sebagai universitas terbaik di dunia versi Times Higher Education. Jurusan teknik sipil di kampus ini sudah terakreditasi A oleh BAN-PT dan juga sudah terakreditasi internasional Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). Pada tahun 2016 lalu program studi ini kembali mengajukan akreditasi dari sebuah institusi akreditasi internasional ABET. Beberapa mata kuliah yang diajarkan pada jurusan teknik sipil ITB ialah matematika rekayasa, mekanika fluida dan hidraulika, struktur beton dan struktur baja.

•Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada (UGM) menempati peringkat lebih dari 1.201 sebagai universitas terbaik di dunia versi Times Higher Education. UGM juga merupakan salah satu universitas populer yang memiliki banyak peminat. Jurusan teknik sipil di UGM sudah diakreditasi unggul oleh BAN-PT yang berlaku dari 20 Mei 2020 sampai 30 September 2024. Beberapa mata kuliah yang terdapat di UGM ini ialah kalkulus dasar, kimia, fisika dasar, fisika mekanika, mekanika fluida dan hidrologi.

•Universitas Bina Nusantara (Binus)

Universitas Bina Nusantara merupakan universitas swasta yang memiliki beberapa kampus yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Universitas ini menurut The Times Higher Education memiliki peringkat lebih 1.201 sebagai universitas terbaik di dunia. Jurusan Teknik Sipil di Binus ini juga sudah terakreditasi A oleh BAN-PT. Bahkan jurusan ini juga mendapat Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET). Beberapa mata kuliah pada jurusan ini adalah kimia teknik sipil, statistika, mekanika tanah, mekanika bahan dan english savvy.

*Dilansir dari berbagai sumber,

Maria Alexandra Fedho/Litbang MPI