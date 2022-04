XAVIERA Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube channel miliknya.

Xaviera merupakan salah satu mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Remaja kelahiran tahun 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

BACA JUGA:Cara Mengatur Keuangan Pelajar ala Konten Kreator Edukasi Zahid Ibrahim

Sering membagikan vlog spesial kesehariannya di Korea, kali ini Xaviera membagikan momen seru saat menghabiskan waktu di Jakarta. Karena pandemi, Xaviera tidak menginjakkan kaki di Indonesia selama 2 tahun lamanya. Setelah liburan di Bali bersama keluarga, kali ini Xaviera seru-seruan di Jakarta.

Sebelumnya, Xaviera juga sempat mengabadikan momen spesial hari pernikahan kakaknya, Sabrina Anggraini, dengan CEO Ruang Guru yaitu Belva Devara pada 5 Maret 2022. Pada video terbarunya, Xaviera mengajak Sabrina untuk membantunya packing barang-barang yang akan dibawanya kembali ke Korea.

“Aku makasih banget lho, sama adik-adikku karena mereka ini demi datang ke wedding aku mereka stay di Indonesia lebih lama dari biasanya,” ujar Sabrina.

Bagi yang sudah penasaran dengan cerita serunya, yuk intip video lengkapnya hanya di YouTube channel Xaviera Putri!

https://www.youtube.com/watch?v=gOcaYe9gCoo

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk.

Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll.

PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu. StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten. Temukan kami di: Website: https://www.starhits.id/ Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn Twitter: https://twitter.com/Starhitsid Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/ #XavieraPutri #smn #starhits #hitsrecords #msin #mncstudiosinternational