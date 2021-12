JAKARTA - Akses yang mudah untuk mendapatkan pendidikan dianggap sebagai salah satu indikator penting guna menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Salah satu cara mempertinggi tingkat pendidikan adalah dengan memperbanyak fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan universitas.

Pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara yang memiliki perguruan tinggi terbanyak di Asia Tenggara. Melansir berbagai sumber, Direktur Utama ASEAN University Network (AUN) Nantana Gajaseni mengatakan bahwa Indonesia memiliki perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah. Meskipun sistem pendidikan di tiap negara berbeda, prinsip dasar dari pendidikan itu sendiri tetaplah sama.

Pada Juli 2020 diadakan sebuah survei untuk mengetahui negara mana yang memiliki universitas paling banyak di dunia. Berikut adalah daftar negara yang memiliki universitas terbanyak di dunia dikutip dari statista.com.

• India

Dengan perkiraan mencapai 4.381 universitas, India menduduki peringkat pertama dalam kategori ini. Banyaknya universitas di negara ini disebabkan karena populasi penduduk India yang juga besar, kira-kira 1,3 miliar. Dalam kekuatan sistem pendidikan, India duduk di peringkat 24.

Tiga universitas yang terletak di India masuk ke dalam daftar 200 universitas terbaik di dunia, dua di antaranya adalah Indian Insitute of Technology Delhi and Bombay. Salah satu universitas tertua di India yang masih beroperasi hingga saat ini adalah Senate of Serampore College (University) yang dibangun pada 1818.

• Amerika Serikat

Di peringkat kedua, ada Amerika Serikat dengan total universitas mencapai 3.254 institusi perguruan tinggi. Negara ini juga menduduki peringkat satu dalam hal kekuatan sistem pendidikannya.

Empat dari lima universitas terbaik di dunia berada di negara ini, yaitu MIT, Harvard, Stanford, dan Caltech. Universitas tertua di negara ini adalah Harvard, dibangun pada 1636 dengan nama New College dan masih beroperasi hingga saat ini.

• Indonesia Jumlah universitas yang terdapat di negara ini berjumlah 2.694 institusi. Seperti India dan Amerika Serikat, banyaknya institusi perguruan tinggi di Indonesia merupakan sebab dari banyaknya penduduk negara ini. Universitas pertama di Indonesia telah berdiri sejak tahun 1851 di Depok, Jawa Barat. Universitas ini dikenal dengan nama Universitas Indonesia (UI). Ada beberapa universitas di negara ini yang berhasil masuk ke dalam daftar 500 universitas terbaik di dunia, antara lain Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. • China Dengan total mencapai 2.595 perguruan tinggi, China sukses menempati peringkat keempat dari daftar ini. Universitas Peking, yang berdiri pada tahun 1898, merupakan perguruan tinggi modern pertama yang didirikan sebagai pengganti dari sistem pembelajaran dan pendidikan tradisional China, yang dulu bernama Guozijian. Untuk peringkat kekutan sistem pendidikan, China menduduki peringkat 8 di dunia. Beberapa perguruan tinggi seperti Tsinghua University dan Fudan University sukses masuk dalam daftar 100 universitas terbaik di dunia. • Brasil Memiliki 1.349 perguruan tinggi, negara ini menduduki peringkat kelima. Brazil memiliki sistem pendidikan perguruan tinggi terbaik ke-22 di seluruh dunia, melansir countriesnow.com. Universitas tertua di negara ini dibangun pada 1909 dengan nama Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Universitas ini juga merupakan universitas terbesar di bagian utara Brazil. (wdi) *dilansir dari berbagai sumber, Andin Danaryati/Litbang MPI