JAKARTA-Usia bukan menjadi penghalang seseorang menuntut ilmu. Seperti seorang pria bernama Unggun Dahana yang dinobatkan sebagai wisudawan tertua pada Wisuda ke-124 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Wisudawan dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan ini sukses menyelesaikan masa studi program magisternya (S2) di usia 59 tahun 3 bulan.

Motivasi Unggun dalam melanjutkan studinya bermula dari masa studi S1-nya yang mengambil jurusan Teknik Persisteman Kapal di ITS pada tahun 1985. Di samping itu, banyak para senior dan juniornya yang menjadi dosen di ITS. Ketertarikannya dalam dunia kelautan membuatnya memilih S2 di Teknik Sistem Perkapalan ITS.

Jurusan ini juga sejalur dengan pekerjaan yang diampu olehnya di bidang migas dalam inspeksi dan sertifikasi migas. Meski telah berusia 59 tahun, namun Unggun masih bersemangat dalam menuntut ilmu karena menurutnya belajar harus dilanjutkan secara terus menurus.

“Umur tidak membatasi untuk belajar,” tuturnya melalui siaran pers, Senin (11/10/2021).

Unggun yang telah menjalani prosesi wisuda pada Sabtu (9/10) ini berhasil memperoleh IPK 3,72 ini menuturkan, selama proses menempuh pendidikan ia sempat menemui kendala.

Hal ini dikarenakan dalam bidang pekerjaannya jarang menggunakan kaidah-kaidah dalam penulisan ilmiah. Sehingga ia harus lebih belajar dan menyesuaikan diri dengan sistem penulisan ilmiah.

“Dikarenakan saya praktisi, di pekerjaan jarang menulis dengan kaidah ilmiah,” jelasnya.

Dalam membagi waktu antara perkuliahan dan pekerjaan, Unggun yang mengikuti prosesi wisuda secara daring ini, mengaku tidak mengalami kesulitan.

Perkuliahan dilaksanakan lima kali dalam seminggu dan masing-masing hanya berdurasi 2-3 jam, sehingga baginya lebih mudah mengatur waktu.

Unggun lulus dengan predikat sangat memuaskan berhasil mengeluarkan sebuah tesis dengan judul Penggunaan Drone untuk Pengawasan Operasi Maritim dan Menganalisa Kesenjangan Antara Tujuan Regulasi Sistem Identifikasi Otomatis dengan Kinerjanya.

Tesis ini bertujuan untuk pengawasan laut menggunakan sistem drone guna melengkapi sistem identifikasi Automatic System Identification (AIS) di pelabuhan, karena masih banyaknya kapal yang tidak terbaca oleh radar.

Wisudawan kelahiran 24 Juli 1962 ini mengungkapkan, tesisnya tersebut terinspirasi dari buku berjudul Maritim Economics karangan Stopfords. Dalam buku ini mengisahkan tentang kejayaaan ekonomi maritim di Mesopotamia sejak 5.000 tahun silam.

Dia berharap, tesis yang telah dibuatnya dapat bermanfaat bagi keselamatan dalam berbagai bidang. Ia memaparkan ketika menciptakan teknologi harusnya memperhatikan aspek-aspek keselamatan. Dikarenakan terbukti terdapat pelarangan untuk beberapa teknologi. “Harapan saya agar mengedepankan aspek keselamatan dan lingkungan dalam mengembangkan teknologi,” ungkapnya. Unggun juga berterima kasih kepada para dosen yang telah memotivasinya untuk menyelesaikan masa studi S2 di ITS, khususnya Dr Ir Agoes Santoso, Raja Oloan Saut Gurning dan Prof Dr Ketut Buda Artana. “Ketiga dosen inilah yang selalu memberi inspirasi dan semangat kepada saya,” tandasnya.