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Profil dan Pendidikan Ariel Tatum, Artis Cantik yang Jadi Sorotan di Threads

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |06:05 WIB
Profil dan Pendidikan Ariel Tatum, Artis Cantik yang Jadi Sorotan di Threads
Berikut profil dan pendidikan Ariel Tatum. (Foto: Instagram/@arieltatum)
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PROFIL dan pendidikan Ariel Tatum menarik diulas. Sebab, artis cantik ini tengah jadi sorotan di media sosial Threads.

Aktris yang dikenal lewat kemampuan akting dan pesonanya ini kerap mencuri perhatian publik melalui unggahannya di Threads. Dia kedapatan membalas banyak tulisan di Threads, bahkan dari akun-akun yang tak dikenalnya.

Ariel Tatum

Isi balasan Ariel Tatum juga kerap nyeleneh dan tak disangka. Alhasil, aksinya jadi sorotan publik yang kerap dibuat geleng-geleng kepala hingga terbahak-bahak melihat aksinya.

1. Profil Ariel Tatum

Ariel Tatum memiliki nama lengkap Ariel Dewinta Ayu Sekarini. Aktris cantik yang lahir di Jakarta pada 8 November 1996 ini memulai karier di dunia hiburan sejak masih kecil sebagai bintang iklan sebelum terjun ke dunia akting dan tarik suara.

Ariel berasal dari keluarga yang dekat dengan dunia seni. Ia merupakan cucu dari musisi legendaris Murry Koes Plus dan aktris senior Joice Erna. Latar belakang keluarga tersebut turut membentuk ketertarikannya pada dunia hiburan sejak usia dini.

Namanya mulai dikenal luas setelah membintangi sejumlah sinetron dan film, termasuk film debutnya "Ariel dan Raja Langit" pada 2005. Seiring waktu, Ariel berkembang menjadi salah satu aktris muda yang diperhitungkan di industri perfilman Indonesia.

 

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