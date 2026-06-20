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Profil dan Pendidikan Davina Karamoy, Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Penipuan Hanania Travel

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |18:47 WIB
Profil dan Pendidikan Davina Karamoy, Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Penipuan Hanania Travel
Profil dan Pendidikan Davina Karamoy, Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Penipuan Hanania Travel (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Aktris Davina Karamoy menjadi salah satu saksi yang diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana yang melibatkan Hanania Travel pada Kamis (18/6/2026).

Selain Davina, sejumlah influencer dan figur publik juga telah menjalani pemeriksaan serupa. Mereka di antaranya Anwar BAB, Praz Teguh, Paula Verhoeven, Anisa Rahma, Sarah Gibson, Audrey Jesslyn, hingga Dara Arafah.

Nama-nama tersebut disebut menerima aliran dana dari pihak travel umrah itu untuk keperluan kerja sama promosi. Namun, setelah menjalani pemeriksaan, mereka membantah terlibat dalam dugaan tindak pidana yang tengah diselidiki dan menegaskan status mereka hanya sebagai pihak yang bekerja sama secara profesional.

Profil dan Pendidikan Davina Karamoy

Davina Karamoy merupakan aktris dan model muda yang tengah naik daun di industri hiburan Tanah Air. Ia lahir di Jakarta pada 17 Agustus 2002 dan memiliki darah Minahasa. Popularitasnya meningkat pesat setelah memerankan karakter Rani dalam film Ipar adalah Maut yang sukses menarik perhatian penonton.

Perempuan bernama lengkap Davina Tesalonika Karamoy ini memulai karier di dunia hiburan sejak usia remaja. Berkat kemampuan aktingnya, ia berhasil membintangi berbagai sinetron, FTV, serial web, hingga film layar lebar.

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