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Profil dan Pendidikan Tiyo Ardianto, Eks Ketua BEM UGM Lulusan Paket C yang Jadi Sorotan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |12:32 WIB
Profil dan Pendidikan Tiyo Ardianto, Eks Ketua BEM UGM Lulusan Paket C yang Jadi Sorotan
Profil dan Pendidikan Tiyo Ardianto, Eks Ketua BEM UGM Lulusan Paket C yang Jadi Sorotan (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Nama Tiyo Ardianto kembali ramai diperbincangkan publik. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu dikenal sebagai sosok yang aktif menyuarakan kritik terhadap berbagai isu sosial dan kebijakan pemerintah.

Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan organisasi mahasiswa tersebut, Tiyo masih kerap menyampaikan pandangannya di ruang publik. Salah satu isu yang sering ia soroti adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, namanya juga menjadi perhatian setelah mengirimkan surat kepada UNICEF terkait kasus seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis.

Lantas, seperti apa profil dan latar belakang pendidikan Tiyo Ardianto?

Profil Tiyo Ardianto

Tiyo Ardianto merupakan aktivis mahasiswa asal Kudus, Jawa Tengah. Ia dikenal luas berkat kiprahnya dalam berbagai gerakan mahasiswa serta keberaniannya mengkritisi sejumlah kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.

Selama aktif di lingkungan kampus, Tiyo menjadi salah satu figur yang cukup menonjol dalam berbagai aksi dan diskusi yang membahas persoalan sosial, pendidikan, hingga politik nasional.

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