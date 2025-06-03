Wisudawan Tercepat, Yunita Lulus S1 Teknik Pertanian UGM dalam 3 Tahun

JAKARTA - Yunita Nur Aziza menjadi lulusan tercepat dalam wisuda program sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM). Yunita berhasil lulus S1 Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian UGM dalam waktu 3 tahun 2 bulan 6 hari. Padahal rerata masa studi 1.291 lulusan Program Sarjana periode ini adalah 4 tahun.

Tidak hanya lulus dengan waktu lebih cepat, Yunita juga berhasil lulus dengan predikat cumlaude dengan IPK 3,62. Yunita pun membagikan tips bisa lulus S1 dengan cepat. Selalu merencanakan sesuatu dengan matang menjadi kunci keberhasilan dalam meraih kesuksesan.

Menurutnya, prestasi akademik ini bisa capai berkat konsistensi, manajemen waktu, dan komitmen terhadap tujuan bisa mengantarkannya pada hasil yang maksimal. “Jangan pernah menyerah. Harus selalu optimis. Mulai rencanakan perjalanan kuliah sedini mungkin,” pesannya

Dia menuntaskan studi sarjana dalam waktu lebih cepat tidak terlepas dari perencanaan matang yang telah ia susun sejak semester tiga.

“Sejak semester tiga saya sudah susun perencanaan agar bisa lulus kuliah lebih cepat,” ungkapnya dilansir dari laman UGM, Selasa (3/6/2025).