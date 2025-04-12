Rektor UPNVJ Soroti Fenomena AI di Depan Wisudawan

JAKARTA - Rektor UPN Veteran Jakarta (UNPVJ) Anter Venus menyoroti berbagai isu yang terjadi di tengah perkembangan digitalisasi Indonesia. Fenomena digital harus menjadi perhatian serius karena menimbulkan efek negatif bila tidak dikendalikan.

Menurutnya, isu yang dihadapi masyarakat saat ini sangat berbeda dengan isu 10 atau 20 tahun lalu. Di mana kala itu, masyarakat kekurangan informasi.

"Isu yang kita hadapi, bagaimana menyediakan ruang-ruang mencari saluran informasi. Tapi saat ini informasi tersedia di tangan kita," ujarnya di hadapan para wisudawan UPNVJ, Minggu (12/4/2025).

Menurutnya, saat ini masyarakat mengalami information overload atau keberlimpahan informasi. Oleh karena itu, sangat penting kemampuan literasi digital yang kuat agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan dan manipulasi data di era digitalisasi.

"Information overload di era digitalisasi ini akan tidak terkendali dan menimbulkan efek negatif, terlebih dengan hadirnya teknologi seperti AI, deepfake bahkan fenomena post-truth," ujarnya.