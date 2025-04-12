Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Rektor UPNVJ Soroti Fenomena AI di Depan Wisudawan

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |16:07 WIB
Rektor UPNVJ Soroti Fenomena AI di Depan Wisudawan
Rektor UPN Veteran Soroti Fenomena AI hingga Deepfake.(Foto: Okezone.com/YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Rektor UPN Veteran Jakarta (UNPVJ) Anter Venus menyoroti berbagai isu yang terjadi di tengah perkembangan digitalisasi Indonesia. Fenomena digital harus menjadi perhatian serius karena menimbulkan efek negatif bila tidak dikendalikan. 

Menurutnya, isu yang dihadapi masyarakat saat ini sangat berbeda dengan isu 10 atau 20 tahun lalu. Di mana kala itu, masyarakat kekurangan informasi. 

"Isu yang kita hadapi, bagaimana menyediakan ruang-ruang mencari saluran informasi. Tapi saat ini informasi tersedia di tangan kita," ujarnya di hadapan para wisudawan UPNVJ, Minggu (12/4/2025). 

Menurutnya, saat ini masyarakat mengalami information overload atau keberlimpahan informasi. Oleh karena itu, sangat penting kemampuan literasi digital yang kuat agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan dan manipulasi data di era digitalisasi. 

"Information overload di era digitalisasi ini akan tidak terkendali dan menimbulkan efek negatif, terlebih dengan hadirnya teknologi seperti AI, deepfake bahkan fenomena post-truth," ujarnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/629/3176312//mulan-jyi1_large.jpg
Mulan Jameela Hadiri Wisuda Putranya di Jepang, Rafly Aziz Pakai Blangkon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/612/3168685//viral-DOMb_large.jpg
Viral Pasangan Suami Istri Wisuda S2 Bareng, Begini Kisahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/65/3163975//viral-9742_large.jpg
Viral! Ibu Muda Wisuda Sambil Gendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/65/3162187//rektor-kIW8_large.jpg
Viral Rektor Beri Uang Rp100 Ribu Ribu saat Mahasiswa Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/65/3143156//wisudawan_untag-e0Tg_large.jpg
Sarjana di Usia 60 Tahun, Suriyono Lulus Program Studi Agroteknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/612/3142968//wulan_guritno-TxRA_large.jpg
Momen Wulan Guritno dan Aldila Dimitri Kompak Hadiri Kelulusan Anak
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement