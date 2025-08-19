Viral! Ibu Muda Wisuda Sambil Gendong Anak

JAKARTA - Viral momen mengharukan sekaligus menginspirasi baru-baru ini viral di media sosial. Seorang ibu muda terekam mengikuti prosesi wisuda sambil menggendong anaknya yang masih balita. Senyum bahagia dan rasa bangga tak lepas dari raut wajahnya saat melangkah menuju panggung untuk menerima ijazah.

Dalam video yang beredar, ibu muda tersebut tampak mengenakan toga lengkap dengan selendang kelulusan. Di pelukannya, sang buah hati terlihat nyaman bersandar di dada sang ibu. Momen ini semakin menyentuh ketika ia bersalaman dengan rektor sambil tetap menjaga anaknya agar merasa aman.

Banyak warganet menilai momen tersebut sebagai gambaran nyata perjuangan seorang perempuan yang tidak menyerah pada keadaan. Menyelesaikan pendidikan tinggi sambil mengasuh anak tentu bukan perkara mudah.

Perjuangan seperti ini patut mendapatkan apresiasi lebih, mengingat tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental. Mulai dari membagi waktu antara kuliah dan mengurus keluarga, hingga menghadapi komentar miring dari lingkungan sekitar, semuanya membutuhkan kekuatan fisik maupun mental.

“That’s what we call independent women,” tulis akun @jep** di kolom komentar.

“Keren, ini baru wanita kuat, semangat, enggak semua wanita lemah,” tulis akun @her**.

“Dia yang wisuda bawa anak, aku yang merasa bangga,” tulis akun @van**.