Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral! Ibu Muda Wisuda Sambil Gendong Anak

Aira Cecilia , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |17:49 WIB
Viral! Ibu Muda Wisuda Sambil Gendong Anak
Viral! Ibu Muda Wisuda Sambil Gendong Anak (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Viral momen mengharukan sekaligus menginspirasi baru-baru ini viral di media sosial. Seorang ibu muda terekam mengikuti prosesi wisuda sambil menggendong anaknya yang masih balita. Senyum bahagia dan rasa bangga tak lepas dari raut wajahnya saat melangkah menuju panggung untuk menerima ijazah.

Dalam video yang beredar, ibu muda tersebut tampak mengenakan toga lengkap dengan selendang kelulusan. Di pelukannya, sang buah hati terlihat nyaman bersandar di dada sang ibu. Momen ini semakin menyentuh ketika ia bersalaman dengan rektor sambil tetap menjaga anaknya agar merasa aman.

Banyak warganet menilai momen tersebut sebagai gambaran nyata perjuangan seorang perempuan yang tidak menyerah pada keadaan. Menyelesaikan pendidikan tinggi sambil mengasuh anak tentu bukan perkara mudah.

Perjuangan seperti ini patut mendapatkan apresiasi lebih, mengingat tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental. Mulai dari membagi waktu antara kuliah dan mengurus keluarga, hingga menghadapi komentar miring dari lingkungan sekitar, semuanya membutuhkan kekuatan fisik maupun mental.

“That’s what we call independent women,” tulis akun @jep** di kolom komentar.

“Keren, ini baru wanita kuat, semangat, enggak semua wanita lemah,” tulis akun @her**.

“Dia yang wisuda bawa anak, aku yang merasa bangga,” tulis akun @van**.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184331/viral-3Gcf_large.jpg
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183929/mahasiswa_unpam-MATh_large.jpg
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183591/viral-lZ5a_large.jpg
Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182892/viral-z5LP_large.jpg
Momen Menegangkan Guru dan Siswa Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai demi Sekolah di Halmahera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182794/zidan-4o1g_large.png
Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/624/3181040/viral-JSD1_large.jpg
Viral! Anak SD Diduga Dianiaya hingga Matanya Merah dan Lebam
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement