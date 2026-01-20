Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UGM Jalankan Respons Pemulihan Pascabanjir Aceh

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |17:59 WIB
UGM Jalankan Respons Pemulihan Pascabanjir Aceh
UGM Jalankan Respons Pemulihan Pascabanjir Aceh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) menjalankan respons pemulihan pascabencana banjir besar di Aceh melalui pendekatan kebencanaan terpadu dan berlapis. Strategi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan lapangan secara bertahap, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan hunian bagi warga terdampak.

Respons UGM dilaksanakan di sejumlah kabupaten dengan fokus intervensi yang berbeda, disesuaikan dengan tingkat urgensi dan karakter dampak bencana. Pendekatan berbasis kondisi lapangan ini memungkinkan setiap kebutuhan ditangani secara tepat sasaran, sekaligus menegaskan peran UGM dalam merancang respons kebencanaan yang adaptif dan terukur.

Pada fase awal tanggap darurat, keterbatasan akses listrik menjadi tantangan utama di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor. Melalui Pusat Studi Energi (PSE), UGM menyalurkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) portable sejak 28 Desember 2025 sebagai solusi sementara sebelum jaringan listrik utama kembali pulih.

Dr. Ir. Rachmawan Budiarto, S.T., M.T., IPU, mewakili PSE UGM, menjelaskan bahwa PLTS portable disalurkan ke wilayah Pantan Kemuning, Timang Gajah, Simpur di Mesidah (Kabupaten Bener Meriah) serta Takengon, Aceh Tengah.

PLTS yang diberikan memiliki kapasitas 200 watt peak (WP) dan disalurkan dalam tiga paket utama. Perangkat dirancang secara modular agar mudah dipasang serta dapat dioperasikan secara mandiri oleh masyarakat setempat.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/65/3144373/ugm-wQnU_large.jpg
Wisudawan Tercepat, Yunita Lulus S1 Teknik Pertanian UGM dalam 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/65/3120941/dosen_ugm-fWGC_large.jpg
Program Peningkatan Produksi Daging dan Susu Sapi dalam Dukung Proyek Strategis Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/65/3101032/ugm-5ilx_large.jpg
Cara Bangun Citra dan Reputasi Fakultas Peternakan UGM 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/470/3196383//pembangunan_jembatan_di_aceh-4cy8_large.jpg
Daftar 7 Jembatan dan 28 Titik Longsor di Aceh yang Mulai Dibangun Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196377//banjir_di_bekasi-Wnph_large.jpeg
Bekasi Diterjang Banjir, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/338/3196318//banjir_di_kabupaten_bekasi-4yjA_large.jpg
Banjir Meluas di Kabupaten Bekasi, 22.724 KK Terdampak dan Ribuan Warga Mengungsi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement