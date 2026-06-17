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Profil dan Pendidikan Agustina Arumsari, Juru Bicara BGN yang Baru

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |19:19 WIB
Profil dan Pendidikan Agustina Arumsari, Juru Bicara BGN yang Baru
Profil dan Pendidikan Agustina Arumsari, Juru Bicara BGN yang Baru (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nama Agustina Arumsari menjadi sorotan setelah masuk dalam jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) hasil perombakan organisasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Agustina Arumsari ditunjuk oleh Kepala BGN Nanik S Deyang menjadi seorang Juru Bicara (Jubir) untuk menyampaikan keterangan kepada publik. Penunjukan ini dilakukan setelah Nanik menerima masukan dari Komisi IX DPR sebagai mitra kerja BGN yang meminta lembaga tersebut memiliki Jubir.

Perubahan struktur organisasi BGN diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyampaikan adanya pergantian sejumlah pejabat strategis setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga selama hampir satu setengah tahun.

Hasil evaluasi tersebut berujung pada pergantian pimpinan BGN. Selain memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, pemerintah juga mengakhiri masa tugas Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN.

Profil Pendidikan Agustina Arumsari

Agustina Arumsari dikenal sebagai pejabat yang memiliki latar belakang kuat di bidang akuntansi, audit, dan pengawasan keuangan negara. Sebelum bergabung dengan BGN, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak Februari 2025.

Berdasarkan informasi dari BPKP, Agustina merupakan lulusan Diploma III (D3) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 1992. Ia kemudian melanjutkan pendidikan Diploma IV (D4) di kampus yang sama dan lulus pada 1998.

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