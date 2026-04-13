Kisah Ezra Timothy Nugroho, Alumni UGM yang Meneliti DNA Purba di Antartika Selama 57 Hari

JAKARTA – Kesempatan melakukan riset di Antartika menjadi pengalaman langka, apalagi bagi peneliti muda asal Indonesia. Hal ini dirasakan oleh Ezra Timothy Nugroho, alumni Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang mengikuti ekspedisi ilmiah selama 57 hari di wilayah kutub selatan.

Ekspedisi tersebut berlangsung sejak 2 Januari hingga 27 Februari 2026. Di usia 25 tahun, Ezra berkesempatan terlibat dalam penelitian internasional saat melanjutkan studi magister di Institute for Marine and Antarctic Studies, University of Tasmania.

Meneliti DNA Purba dari Dasar Laut

Dalam ekspedisi ini, Ezra fokus meneliti sedimentary ancient DNA, yakni DNA purba yang tersimpan dalam sedimen dasar laut. Penelitiannya berfokus pada kawasan Southern Ocean dan Antartika Timur, khususnya wilayah Cook Region.

Riset ini bertujuan memahami perubahan genetik organisme laut serta dinamika lingkungan di wilayah yang masih minim campur tangan manusia. Data yang diperoleh nantinya juga menjadi dasar untuk penelitian doktoralnya.

Tantangan Hidup di Lingkungan Ekstrem

Selama hampir dua bulan di Antartika, Ezra harus beradaptasi dengan kondisi yang sangat berbeda dari Indonesia. Suhu dingin hingga minus 3 derajat Celsius dan ombak tinggi di Laut Selatan menjadi tantangan utama.

Selain itu, kehidupan di kapal penelitian juga menuntut adaptasi, mulai dari ruang terbatas hingga jadwal kerja yang padat. Meski demikian, ia berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian dengan baik.

Pengalaman Tak Terlupakan di Antartika

Salah satu momen paling berkesan bagi Ezra adalah saat berhasil mengambil sampel sedimen laut menggunakan metode coring. Teknik ini memungkinkan peneliti melihat lapisan sedimen yang menyimpan jejak perubahan lingkungan selama ribuan tahun.