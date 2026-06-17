Profil dan Pendidikan Lionel Messi, Megabintang Timnas Argentina yang Cetak Hattrick di Piala Dunia 2026

PROFIL dan pendidikan Lionel Messi menarik diulas. Sebab, megabintang Timnas Argentina ini baru saja tampil menggila di Piala Dunia 2026.

Messi cetak hattrick kala Timnas Argentina hadapi Aljazair di laga perdana Grup J Piala Dunia 2026 yang bergulir pada Rabu (17/6/2026) pagi WIB. Gol Messi pada menit ke-17, 60, dan 76 membawa Argentina menang telak 3-0.

Di balik kesuksesannya di lapangan hijau, banyak penggemar yang penasaran dengan latar pendidikan kapten Timnas Argentina tersebut. Berikut profil dan pendidikan Lionel Messi:

1. Profi Lionel Messi

Meski tidak menempuh pendidikan tinggi hingga universitas, Messi tetap menjalani pendidikan formal sejak kecil sambil mengasah bakat sepakbolanya. Messi lahir pada 24 Juni 1987 di Rosario, Argentina.

Saat masih kecil, ia bersekolah di Escuela N°66 General Las Heras, sebuah sekolah dasar di kota kelahirannya. Di sekolah inilah Messi belajar membaca, menulis, dan menjalani pendidikan dasar seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan, sekolah tersebut hingga kini masih bangga pernah menjadi tempat Messi menuntut ilmu.

Menurut sejumlah laporan, Messi dikenal sebagai siswa yang biasa saja dalam bidang akademik. Namun, kecintaannya terhadap sepakbola sudah terlihat sejak usia dini. Ia sering menghabiskan waktu bermain bola bersama teman-temannya, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya.

2. Pindah ke Barcelona dan Bergabung dengan La Masia

Pada usia 13 tahun, Messi pindah ke Spanyol setelah direkrut oleh FC Barcelona. Di sana, ia bergabung dengan La Masia, akademi sepakbola yang terkenal melahirkan banyak pemain bintang dunia.

Selama berada di Barcelona, Messi tetap melanjutkan pendidikan sekolah sambil menjalani program pelatihan sepakbola yang sangat intensif. Namun, seiring berkembangnya karier profesionalnya, fokus utama Messi semakin tertuju pada dunia sepak bola.