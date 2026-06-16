Adu Pendidikan Ruben Onsu dengan Adik Sarwendah Wendy Lo

NAMA Ruben Onsu dan Wendy Lo kembali ramai diperbincangkan publik. Hal ini terjadi seiring munculnya sorotan terhadap dinamika keluarga setelah perceraian Ruben dengan Sarwendah.

Selain isu pribadi yang kerap menjadi perhatian warganet, latar belakang pendidikan keduanya juga ikut dibandingkan oleh publik. Mereka penasaran dengan perjalanan hidup masing-masing.

Meski demikian, perbandingan ini lebih bersifat informasi publik dan tidak selalu mencerminkan kualitas seseorang secara keseluruhan, mengingat kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga pengalaman dan perjalanan karier. Berikut adu pendidikan Ruben Onsu dengan Wendy Lo.

1. Latar Pendidikan Ruben Onsu

Ruben Onsu dikenal sebagai salah satu figur publik paling populer di Indonesia. Ia menempuh pendidikan menengah di Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP) Jakarta dengan fokus pada bidang perhotelan.

Setelah itu, Ruben sempat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Bung Karno dengan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Namun, ia tidak menyelesaikan studinya karena kesibukan di dunia hiburan yang semakin padat.

Meski tidak menamatkan pendidikan sarjana, Ruben berhasil membangun karier panjang di dunia entertainment. Dia menjadi presenter, aktor, hingga pengusaha sukses di sektor kuliner dan media.