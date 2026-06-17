Profil dan Pendidikan Nagita Slavina yang Dikabarkan Jadi Bos Klub Sepak Bola Indonesia

Nama Nagita Slavina tengah menjadi sorotan setelah beredar kabar bahwa dirinya akan menjadi pemilik klub sepak bola Persikad Depok (Foto: Instagram)

JAKARTA - Nama Nagita Slavina tengah menjadi sorotan setelah beredar kabar bahwa dirinya akan menjadi pemilik klub sepak bola Persikad Depok. Di balik kiprahnya sebagai artis dan pengusaha sukses, istri Raffi Ahmad ini juga memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mentereng, mulai dari Universitas Indonesia hingga salah satu kampus terbaik di Australia.

Artis sekaligus istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina dikabarkan menjadi pemilik Persikad Depok. Klub kebanggaan warga Depok tersebut saat ini berkiprah di kasta kedua sepak bola nasional, yakni Indonesia Championship.

Isu tersebut mencuat setelah Raffi Ahmad memberikan kode melalui akun Instagram @raffinagita1717.

"Bismillah, Persikad Depok," tulis Raffi.

Unggahan tersebut muncul setelah Nagita Slavina bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Depok Supian Suri, serta pemilik Persikad Abdullah Alatas. Dalam foto yang beredar, mereka tampak berpose bersama sambil memegang jersey Persikad.

Profil dan Pendidikan Nagita Slavina

Nagita Slavina Mariana Tengker atau yang lebih dikenal sebagai Nagita Slavina lahir pada 17 Februari 1988. Ia dikenal sebagai aktris, presenter, model, produser, penyanyi, sekaligus pengusaha sukses di Indonesia.