Profil dr. Myta Aprilia, Dokter Magang yang Meninggal Dunia Usai Tetap Jaga saat Sakit

Profil dr. Myta Aprilia, Dokter Magang yang Meninggal Dunia Usai Tetap Jaga saat Sakit (Foto: Instagram)

JAKARTA - Profil dr. Myta Aprilia, dokter magang yang meninggal dunia usai tetap jaga saat sakit. Kabar meninggalnya seorang dokter internship di RSUD K.H. Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi menjadi sorotan publik. dr. Myta Aprilia dilaporkan wafat setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSUP Dr Mohammad Hoesin, Palembang.

Peristiwa ini menjadi viral karena sebelum meninggal, dr. Myta diketahui dalam kondisi sakit namun tetap menjalankan tugas. Ia disebut sudah mengalami keluhan kesehatan sejak Maret 2026, bahkan sempat dalam kondisi kritis, tetapi masih dijadwalkan menjalani tugas jaga malam meski mengalami sesak napas dan demam tinggi.

Profil Myta Aprilia

dr. Myta Aprilia tengah menjalani program internship atau magang di RSUD K.H. Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi. Sebelumnya, ia juga pernah menjalani masa praktik di beberapa rumah sakit, termasuk RSUD K.H. Daud Arif. dr. Myta Aprilia juga pernah menjalani koas di RS Mohammad Hoesin Palembang.

Riwayat Pendidikan:

SDN 2 Belambangan

SMPN 1 Muaradua

SMAN 1 Muaradua

Lulusan kedokteran dari Universitas Sriwijaya

Beban Kerja yang Berat

Dalam keterangan resminya, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya menyampaikan hasil penelusuran internal terkait kondisi kerja yang dijalani dr. Myta selama masa internship. Dari hasil tersebut, ditemukan indikasi adanya ketidaksesuaian dalam sistem kerja.