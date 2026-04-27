Pendidikan Kiandra Ramadhipa, Pembalap Indonesia yang Juara Race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026

PENDIDIKAN Kiandra Ramadhipa menarik diulas. Sebab, pembalap muda Indonesia ini baru saja ukir prestasi gemilang di ajang Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026.

Kiandra Ramadhipa berhasil memenangkan race 2 di Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026. Balapan itu digelar di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Minggu 26 April 2026.

1. Pendidikan Kiandra Ramadhipa

Kiandra Ramadhipa merupakan pembalap muda Indonesia yang lahir di Sleman, Yogyakarta, pada 4 Desember 2009. Di usia yang baru 16 tahun, Kiandra pun kini masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah kejuruan.

Tepatnya, Kiandra Ramadhipa tercatat menjadi siswa kelas X SMK Diponegoro Depok. Dia mengambil jurusan teknik sepeda motor (TSM). Tentunya, jurusan ini sangat mendukung kariernya sebagai pembalap motor.

Kiandra pun sudah mendalami secara serius dunia balap motor dengan gabung ke sekolah balap. Dia tercatat sudah menempa ilmu di Astra Honda Racing School (AHRS) sejak 2022.