Profil dan Pendidikan Beckham Putra Nugraha, Pemain Persib Bandung yang Resmi Jadi Sarjana Ilmu Pemerintahan

JAKARTA - Profil dan pendidikan Beckham Putra Nugraha, pemain Persib Bandung yang resmi menjadi sarjana Ilmu Pemerintahan. Bintang Persib Bandung, Beckham Putra, resmi menyandang gelar sarjana. Menariknya, dalam momen wisuda, ia kedapatan melakukan selebrasi “ice cold” yang sering dilakukannya usai mencetak gol.

Beckham Putra membagikan kabar bahagia ini melalui unggahan di Instagram. Ia pun banjir ucapan selamat dari para pesepak bola Tanah Air.

Kabar bahagia ini datang setelah Beckham menjalani prosesi wisuda, sehingga kini ia resmi menyandang gelar sarjana.

Beckham diketahui mengambil program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Acara wisuda yang digelar pada Rabu, 15 April 2026 itu dihadiri orang-orang terdekatnya, mulai dari istri hingga orang tua.

Gelar sarjana ini tentu terasa spesial bagi Beckham Putra. Sebab, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya di tengah padatnya jadwal pertandingan bersama Persib, baik di kompetisi domestik maupun AFC Champions League 2 musim ini.

Profil Beckham Putra