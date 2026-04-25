JAKARTA – Program Beasiswa Gojek 2026 kembali dibuka untuk mendukung akses pendidikan tinggi bagi keluarga mitra pengemudi. Beasiswa yang diinisiasi oleh Yayasan GoTo Merah Putih ini menyediakan pendanaan pendidikan bagi 150 penerima hingga jenjang sarjana (S1), termasuk pembiayaan UKT.
Program ini ditujukan bagi mitra aktif maupun anak mitra yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.
Beasiswa ini terbuka untuk dua kelompok utama:
1. Mitra Pengemudi
Berstatus Mitra Juara atau Mitra Andalan Gojek
Memiliki riwayat penyelesaian order yang baik
Tidak memiliki pelanggaran berat dalam akun