HOME EDUKASI SEKOLAH

Penerimaan Bintara Polri 2026: Jadwal, Syarat dan Cara Daftar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |13:31 WIB
Penerimaan Bintara Polri 2026: Jadwal, Syarat dan Cara Daftar
Penerimaan Bintara Polri 2026: Jadwal, Syarat, dan Cara Daftar (Foto: Freepik)
JAKARTAKepolisian Negara Republik Indonesia kembali membuka rekrutmen Bintara Polri tahun 2026. Kesempatan ini ditujukan bagi lulusan SMA/sederajat yang ingin berkarier sebagai anggota kepolisian.

Pada seleksi tahun ini, tersedia kuota sebanyak 5.141 peserta, terdiri dari 4.141 pria dan 1.000 wanita. Pendaftaran dibuka mulai 9 Maret hingga 30 Maret 2026.

Jadwal Penting Seleksi

Rangkaian seleksi dilakukan secara bertahap hingga penentuan kelulusan akhir, dengan jadwal utama sebagai berikut:

  • Pendaftaran: 9–30 Maret 2026
  • Sidang akhir kelulusan: 3 Juli 2026
  • Pendidikan pembentukan: 20 Juli – 16 Desember 2026

Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, tes kesehatan, psikologi, akademik, kesamaptaan jasmani, hingga penilaian mental dan kepribadian.

Syarat Umum Pendaftaran

Calon peserta wajib memenuhi sejumlah ketentuan dasar, di antaranya:

  • Warga Negara Indonesia
  • Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Setia pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI
  • Minimal lulusan SMA/sederajat
  • Berusia minimal 18 tahun saat pelantikan
  • Sehat jasmani dan rohani
  • Tidak memiliki catatan kriminal
  • Berkelakuan baik dan berintegritas

