Penerimaan Bintara Polri 2026: Jadwal, Syarat dan Cara Daftar
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali membuka rekrutmen Bintara Polri tahun 2026. Kesempatan ini ditujukan bagi lulusan SMA/sederajat yang ingin berkarier sebagai anggota kepolisian.
Pada seleksi tahun ini, tersedia kuota sebanyak 5.141 peserta, terdiri dari 4.141 pria dan 1.000 wanita. Pendaftaran dibuka mulai 9 Maret hingga 30 Maret 2026.
Jadwal Penting Seleksi
Rangkaian seleksi dilakukan secara bertahap hingga penentuan kelulusan akhir, dengan jadwal utama sebagai berikut:
- Pendaftaran: 9–30 Maret 2026
- Sidang akhir kelulusan: 3 Juli 2026
- Pendidikan pembentukan: 20 Juli – 16 Desember 2026
Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, tes kesehatan, psikologi, akademik, kesamaptaan jasmani, hingga penilaian mental dan kepribadian.
Syarat Umum Pendaftaran
Calon peserta wajib memenuhi sejumlah ketentuan dasar, di antaranya:
- Warga Negara Indonesia
- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI
- Minimal lulusan SMA/sederajat
- Berusia minimal 18 tahun saat pelantikan
- Sehat jasmani dan rohani
- Tidak memiliki catatan kriminal
- Berkelakuan baik dan berintegritas