Penerimaan Bintara Polri 2026: Jadwal, Syarat dan Cara Daftar

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali membuka rekrutmen Bintara Polri tahun 2026. Kesempatan ini ditujukan bagi lulusan SMA/sederajat yang ingin berkarier sebagai anggota kepolisian.

Pada seleksi tahun ini, tersedia kuota sebanyak 5.141 peserta, terdiri dari 4.141 pria dan 1.000 wanita. Pendaftaran dibuka mulai 9 Maret hingga 30 Maret 2026.

Jadwal Penting Seleksi

Rangkaian seleksi dilakukan secara bertahap hingga penentuan kelulusan akhir, dengan jadwal utama sebagai berikut:

Pendaftaran: 9–30 Maret 2026

Sidang akhir kelulusan: 3 Juli 2026

Pendidikan pembentukan: 20 Juli – 16 Desember 2026

Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, tes kesehatan, psikologi, akademik, kesamaptaan jasmani, hingga penilaian mental dan kepribadian.

Syarat Umum Pendaftaran

Calon peserta wajib memenuhi sejumlah ketentuan dasar, di antaranya: