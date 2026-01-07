Ini Riwayat Pendidikan Dokter Tompi yang Kritik Materi Pandji

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Dokter Tompi yang mengkritik materi Pandji Pragiwaksono. Tompi menanggapi salah satu materi stand-up Pandji Pragiwaksono terkait perawakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Mens Rea. Dalam lawakannya, Pandji menyinggung perawakan Gibran yang terlihat mengantuk.

“Banyak yang memilih pemimpin berdasarkan tampang. Misalnya, Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya? Kayak orang ngantuk kan dia ya. Menurut keyakinan saya,” ujar sang komika.

Terkait hal itu, Tompi memberikan pandangan sekaligus kritiknya kepada Pandji sebagai ahli bedah plastik. Ia menegaskan, menertawakan kondisi fisik seseorang, apa pun konteksnya, bukanlah bentuk kritik yang cerdas.

“Apa yang terlihat ‘mengantuk’ pada mata, dalam dunia medis dikenal sebagai ptosis, suatu kondisi anatomis yang bisa bersifat bawaan, fungsional, atau medis, dan sama sekali BUKAN BAHAN LELUCON,” ujarnya, dikutip dari Instagram @dr_tompi.

Riwayat Pendidikan Dokter Tompi

Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (2001–2003)

Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (2004–2010).

(Kurniasih Miftakhul Jannah)