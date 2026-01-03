Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Syarat dan Cara Daftar Beasiswa PIP Jenjang SD, SMP, dan SMA

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |06:11 WIB
Ini Syarat dan Cara Daftar Beasiswa PIP Jenjang SD, SMP, dan SMA
Ini Syarat dan Cara Daftar Beasiswa PIP Jenjang SD, SMP, dan SMA (Foto Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini syarat dan cara daftar beasiswa PIP jenjang SD, SMP, dan SMA. Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan untuk siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Simak siapa saja yang berhak menerima dan cara mengeceknya secara online.

PIP adalah bantuan dari pemerintah berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Tujuannya adalah agar anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan hingga lulus, baik di jalur formal seperti SD hingga SMA/SMK, maupun nonformal seperti pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C).

Saat ini, pencairan bantuan PIP telah memasuki Termin II yang berlangsung dari bulan Mei hingga September 2025. Dana bantuan ini tidak hanya mencegah siswa putus sekolah, tetapi juga mendorong mereka yang sudah tidak bersekolah agar kembali melanjutkan pendidikan.

Ini Syarat dan Cara Daftar PIP

Penerima bantuan PIP harus memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

  • Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)
  • Berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin
  • Terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
  • Tinggal di panti asuhan atau panti sosial
  • Menjadi korban bencana alam
  • Siswa putus sekolah (drop out) yang ingin kembali melanjutkan pendidikan
  • Mengalami disabilitas, menjadi korban konflik sosial, atau memiliki kondisi sosial tertentu
  • Memiliki tiga atau lebih saudara kandung yang tinggal serumah
  • Mengikuti pendidikan nonformal seperti kursus atau pelatihan di lembaga resmi

Langkah-Langkah Pendaftaran PIP 2025

Berikut ini proses yang perlu dilakukan untuk mendaftar sebagai penerima bantuan:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/624/3187734/pip-HPLS_large.jpg
Cek Apakah Bansos PIP Desember 2025 Sudah Masuk Rekening?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/624/3185526/pip-17k2_large.jpg
Info Terbaru Cek PIP Siswa SD yang Belum Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/624/3181316/pip-qoji_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180032/rupiah-3nJI_large.jpg
Ini Kriteria Siswa Penerima Bantuan PIP PAUD/TK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/624/3178716/pip-uqiR_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP Termin 3 2025, Sudah Masuk Rekening atau Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/624/3178180/pip-ZhgE_large.jpg
Penyebab dan Solusi jika Muncul Keterangan Data Tidak Ditemukan saat Cek Bantuan PIP 2025 untuk SD, SMP dan SMA
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement