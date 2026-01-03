Ini Syarat dan Cara Daftar Beasiswa PIP Jenjang SD, SMP, dan SMA

JAKARTA - Ini syarat dan cara daftar beasiswa PIP jenjang SD, SMP, dan SMA. Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan untuk siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Simak siapa saja yang berhak menerima dan cara mengeceknya secara online.

PIP adalah bantuan dari pemerintah berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Tujuannya adalah agar anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan hingga lulus, baik di jalur formal seperti SD hingga SMA/SMK, maupun nonformal seperti pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C).

Saat ini, pencairan bantuan PIP telah memasuki Termin II yang berlangsung dari bulan Mei hingga September 2025. Dana bantuan ini tidak hanya mencegah siswa putus sekolah, tetapi juga mendorong mereka yang sudah tidak bersekolah agar kembali melanjutkan pendidikan.

Ini Syarat dan Cara Daftar PIP

Penerima bantuan PIP harus memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin

Terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Tinggal di panti asuhan atau panti sosial

Menjadi korban bencana alam

Siswa putus sekolah (drop out) yang ingin kembali melanjutkan pendidikan

Mengalami disabilitas, menjadi korban konflik sosial, atau memiliki kondisi sosial tertentu

Memiliki tiga atau lebih saudara kandung yang tinggal serumah

Mengikuti pendidikan nonformal seperti kursus atau pelatihan di lembaga resmi

Langkah-Langkah Pendaftaran PIP 2025

Berikut ini proses yang perlu dilakukan untuk mendaftar sebagai penerima bantuan: