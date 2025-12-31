Ini Pendidikan Tiara Savitri, Anak Mulan Jameela yang Diterima S2 di New York University

Ini Pendidikan Tiara Savitri, Anak Mulan Jameela yang Diterima S2 di New York University (Foto: Instagram)

JAKARTA – Ini pendidikan Tiara Savitri, anak Mulan Jameela yang diterima S2 di New York University. Kabar bahagia datang dari penyanyi Mulan Jameela. Pelantun Makhluk Tuhan Paling Seksi ini mengumumkan sang putri, Tiarani, yang berhasil diterima kuliah di salah satu kampus di New York, Amerika Serikat.

Kabar tersebut diunggah Mulan di akun Instagram-nya, @mulanjameela1. Lewat unggahan itu, Mulan menunjukkan surat panggilan milik Tiara yang berhasil diterima di New York University School of International Studies.

Dengan penuh kebahagiaan, istri Ahmad Dhani ini mengucap rasa syukurnya atas keberhasilan sang putri.

“Alhamdulillah, dengan seizin Allah, akhirnya anakku sayang @tiaransvtr membuktikan kerja keras, sabar, serta tawakalnya kepada Allah membuahkan hasil terbaik,” tulis Mulan.

Riwayat Pendidikan dan Karier Tiara

Tiara sebelumnya menempuh pendidikan di HighScope Indonesia. Dengan latar pendidikannya tersebut, ia pernah menjadi kru di belakang panggung konser Dewa 19.

Tiara diketahui bekerja sebagai EO di luar negeri sambil mengelola bisnis sang ibu, Mulan Jameela. Perempuan berusia 25 tahun ini menjabat sebagai CEO (Chief Executive Officer) di PT Muja Global Sentosa, perusahaan milik Mulan Jameela.

Kini Tiara akan melanjutkan studinya di New York University. Kampus yang terletak di New York, Amerika Serikat ini nantinya akan menjadi tempat baru Tiara menuntut ilmu. Mulan mengatakan pencapaian tersebut diraih Tiara berkat hasil kerja keras dan ketekunan dalam berdoa.