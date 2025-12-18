Profil dan Pendidikan Rizki Juniansyah, Lifter Indonesia yang Pecahkan Rekor Dunia di SEA Games 2025

Profil dan Pendidikan Rizki Juniansyah, Lifter Indonesia yang Pecahkan Rekor Dunia di SEA Games 2025 (Foto: iwfnet)

JAKARTA – Profil dan pendidikan Rizki Juniansyah, lifter Indonesia yang pecahkan rekor dunia di SEA Games 2025. Atlet angkat besi Indonesia, Rizki Juniansyah, kembali mencetak sejarah dengan performa luar biasa di ajang SEA Games 2025.

Rizki yang akrab disapa Kijun sukses meraih medali emas setelah mencatat total angkatan 365 kilogram. Rinciannya, ia membukukan 160 kilogram pada angkatan snatch dan 205 kilogram pada clean & jerk.

Catatan 205 kilogram di clean & jerk tersebut sekaligus mengantarkan Rizki memecahkan rekor dunia. Lifter berusia 22 tahun itu mempertajam rekor miliknya sendiri, yang sebelumnya berada di angka 204 kilogram.

Riwayat Pendidikan Rizki Juniansyah

Informasi mengenai riwayat pendidikan Rizki Juniansyah tidak banyak terungkap ke publik. Namun, diketahui bahwa ia merupakan alumni Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR) Universitas Situs Jaya (Unsija), Banten, yang sebelumnya bernama STKIP Situs Banten.

Prestasi gemilang yang terus diraih membuat kehidupan pribadi Rizki kerap menjadi sorotan, termasuk kisah dirinya yang pernah beberapa kali mendapat tawaran untuk masuk Akademi Kepolisian (Akpol).