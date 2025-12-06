Daftar 5 Kampus Favorit Gen Z di Indonesia

JAKARTA - Daftar lima kampus favorit Gen Z di Indonesia. Negara ini memiliki sejumlah perguruan tinggi berkualitas yang mampu menarik banyak calon mahasiswa, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Setiap tahun, berbagai lembaga pemeringkat merilis daftar universitas terbaik berdasarkan beragam indikator, seperti reputasi akademik, kualitas dosen, fasilitas, hingga prospek karier lulusannya. Melalui daftar tersebut, calon mahasiswa dapat memilih kampus yang paling sesuai dengan minat dan tujuan pendidikan mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pendidikan tinggi Indonesia terus meningkat. Banyak universitas berhasil meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Lembaga resmi seperti THE World University Rankings pun rutin menilai performa kampus berdasarkan standar global.

Berikut ini Top 5 perguruan tinggi negeri yang menjadi favorit Gen Z sekaligus masuk jajaran terbaik di Indonesia versi THE World University Rankings 2026:

1. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat dunia: 801–1.000

Skor keseluruhan: 35.5–38.9