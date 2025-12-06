Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 5 Kampus Favorit Gen Z di Indonesia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |10:25 WIB
Daftar 5 Kampus Favorit Gen Z di Indonesia
Daftar 5 Kampus Favorit Gen Z di Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar lima kampus favorit Gen Z di Indonesia. Negara ini memiliki sejumlah perguruan tinggi berkualitas yang mampu menarik banyak calon mahasiswa, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Setiap tahun, berbagai lembaga pemeringkat merilis daftar universitas terbaik berdasarkan beragam indikator, seperti reputasi akademik, kualitas dosen, fasilitas, hingga prospek karier lulusannya. Melalui daftar tersebut, calon mahasiswa dapat memilih kampus yang paling sesuai dengan minat dan tujuan pendidikan mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pendidikan tinggi Indonesia terus meningkat. Banyak universitas berhasil meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Lembaga resmi seperti THE World University Rankings pun rutin menilai performa kampus berdasarkan standar global.

Berikut ini Top 5 perguruan tinggi negeri yang menjadi favorit Gen Z sekaligus masuk jajaran terbaik di Indonesia versi THE World University Rankings 2026:

1. Universitas Indonesia (UI)
Peringkat dunia: 801–1.000
Skor keseluruhan: 35.5–38.9

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188289/cari_kerja-5k03_large.jpg
5 Jurusan Kuliah IPS yang Lulusannya Sulit Dapat Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186832/kampus-PJ30_large.jpg
Daftar Kampus dengan Jurusan Ilmu Gizi Terbaik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186824/kampus-0qZ2_large.jpg
4 Fakultas Teknik Tertua di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184746/kampus-iNzL_large.jpg
Daftar 6 PTN yang Buka Jalur Mandiri dan Bebas Uang Pangkal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184672/kampus-m784_large.jpg
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/65/3184478/cuci_tangan-98Rt_large.jpg
Gerakan Cuci Tangan Cerdas Dorong Literasi Kesehatan Masyarakat
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement