Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 5 Jurusan yang Bisa Kerja di BUMN dengan Gaji Menggiurkan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |09:02 WIB
Daftar 5 Jurusan yang Bisa Kerja di BUMN dengan Gaji Menggiurkan
Daftar 5 Jurusan yang Bisa Kerja di BUMN dengan Gaji Menggiurkan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Lima jurusan kuliah yang banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bagi banyak orang, bekerja di BUMN masih menjadi pilihan menarik selain menjadi PNS, karena menawarkan jenjang karier stabil dan gaji kompetitif.

Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan BUMN

BUMN beroperasi di berbagai bidang industri, sehingga membutuhkan lulusan dari beragam disiplin ilmu. Artinya, perusahaan pelat merah tidak hanya mencari lulusan dari rumpun IPA atau IPS tertentu, melainkan dari berbagai sektor sesuai kebutuhan.

Berikut lima jurusan yang memiliki peluang besar bekerja di BUMN dengan penghasilan menjanjikan:

1. Teknik Sipil

BUMN konstruksi seperti PT Wijaya Karya dan Hutama Karya membutuhkan lulusan Teknik Sipil untuk mengerjakan proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol, jembatan, hingga pelabuhan. Profesi ini menjadi salah satu pilar utama pembangunan infrastruktur negara.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184746/kampus-iNzL_large.jpg
Daftar 6 PTN yang Buka Jalur Mandiri dan Bebas Uang Pangkal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184672/kampus-m784_large.jpg
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/65/3184478/cuci_tangan-98Rt_large.jpg
Gerakan Cuci Tangan Cerdas Dorong Literasi Kesehatan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/65/3182333/kampus-lQvh_large.jpg
Ini Perbedaan Gelar PhD dengan Doktoral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/65/3182302/jurusan-Cs1y_large.jpg
Daftar Jurusan Tersepi tapi Punya Prospek Kerja Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181335/kampus-pgFm_large.jpg
Kampus Mulai Jajaki Penerapan Ijazah Digital
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement