Daftar 5 Jurusan yang Bisa Kerja di BUMN dengan Gaji Menggiurkan

JAKARTA – Lima jurusan kuliah yang banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bagi banyak orang, bekerja di BUMN masih menjadi pilihan menarik selain menjadi PNS, karena menawarkan jenjang karier stabil dan gaji kompetitif.

Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan BUMN

BUMN beroperasi di berbagai bidang industri, sehingga membutuhkan lulusan dari beragam disiplin ilmu. Artinya, perusahaan pelat merah tidak hanya mencari lulusan dari rumpun IPA atau IPS tertentu, melainkan dari berbagai sektor sesuai kebutuhan.

Berikut lima jurusan yang memiliki peluang besar bekerja di BUMN dengan penghasilan menjanjikan:

1. Teknik Sipil

BUMN konstruksi seperti PT Wijaya Karya dan Hutama Karya membutuhkan lulusan Teknik Sipil untuk mengerjakan proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol, jembatan, hingga pelabuhan. Profesi ini menjadi salah satu pilar utama pembangunan infrastruktur negara.