HOME EDUKASI SEKOLAH

Sinyal Darurat! Gen Alpha Kelahiran 2010-2024 Rentan Depresi Ekstrem Berujung Maut

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |12:03 WIB
Sinyal Darurat! Gen Alpha Kelahiran 2010-2024 Rentan Depresi Ekstrem Berujung Maut
Sinyal Darurat! Gen Alpha Kelahiran 2010-2024 Rentan Bunuh Diri. (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lonjakan kasus bunuh diri yang melibatkan anak-anak dan remaja Gen Alpha dalam beberapa waktu terakhir memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak.

Dalam kurun waktu sebulan, empat dugaan kasus bunuh diri anak dilaporkan terjadi di wilayah Sumatera Barat dan Jawa Barat. Deretan peristiwa tragis ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan mental generasi muda, khususnya generasi Alpha, anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2024.

Psikolog Center for Public Mental Health (CPMH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurul Kusuma Hidayati, M.Psi., menilai peningkatan kasus bunuh diri ini sebagai tanda bahaya serius yang menuntut langkah cepat dan kerja sama lintas sektor guna melindungi kesehatan mental anak.

“Ini sudah semacam wake-up call yang harus membuat semua pihak waspada. Sudah saatnya setiap elemen bangsa melihat kesehatan mental anak sebagai hal yang penting untuk diperhatikan. Anak tidak hanya perlu sejahtera secara prestasi, tetapi juga secara mental,” ujarnya dikutip dari laman UGM, Rabu (12/11/2025).

Nurul menjelaskan, generasi Alpha memiliki ciri khas tersendiri yang membuat mereka lebih rentan secara psikologis dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka hidup di era digital sejak lahir, terbiasa dengan arus informasi tanpa henti, serta berinteraksi intens di dunia maya. Meskipun akrab dengan teknologi, kondisi ini justru menimbulkan risiko kelelahan emosional (emotional burnout).

 

1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
