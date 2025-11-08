10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK

JAKARTA - 10 kementerian ini membutuhkan CPNS lulusan SMA/SMK. Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi impian sejumlah orang. Bagi kalian yang lulusan SMA atau SMK, jangan berkecil hati, ya.

Sebab, sepuluh kementerian ini masih membutuhkan CPNS dari lulusan SMA dan SMK. Sebagai gambaran, pada seleksi CPNS 2024, ada 250.407 formasi yang dibuka di 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Dari jumlah tersebut, terdapat 16 kementerian yang sangat membutuhkan CPNS lulusan SMA-SMK.

Lalu, kementerian mana saja yang membuka peluang ini dan posisi apa yang bisa dilamar?

Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran CPNS tahun 2025. Daftar kementerian ini bisa menjadi acuan penting bagi lulusan SMA-SMK untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang akan datang.

10 Kementerian yang Butuh Lulusan SMA dan SMK

Kementerian Hukum dan HAM Kejaksaan Agung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Badan SAR Nasional (Basarnas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kementerian PUPR Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Kementerian Keuangan

(Kurniasih Miftakhul Jannah)