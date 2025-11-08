Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |13:05 WIB
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 10 kementerian ini membutuhkan CPNS lulusan SMA/SMK. Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi impian sejumlah orang. Bagi kalian yang lulusan SMA atau SMK, jangan berkecil hati, ya.

Sebab, sepuluh kementerian ini masih membutuhkan CPNS dari lulusan SMA dan SMK. Sebagai gambaran, pada seleksi CPNS 2024, ada 250.407 formasi yang dibuka di 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Dari jumlah tersebut, terdapat 16 kementerian yang sangat membutuhkan CPNS lulusan SMA-SMK.

Lalu, kementerian mana saja yang membuka peluang ini dan posisi apa yang bisa dilamar?

Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran CPNS tahun 2025. Daftar kementerian ini bisa menjadi acuan penting bagi lulusan SMA-SMK untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang akan datang.

10 Kementerian yang Butuh Lulusan SMA dan SMK

  1. Kementerian Hukum dan HAM
  2. Kejaksaan Agung
  3. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
  4. Badan SAR Nasional (Basarnas)
  5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
  6. Kementerian PUPR
  7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
  8. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
  9. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
  10. Kementerian Keuangan

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180751/pns-uyTU_large.jpg
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/65/3162245/cpns-4Mzn_large.jpg
Ini Daftar Resmi Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/65/3115409/cpns-8swS_large.jpeg
Apakah Status PPPK Bisa Berubah Menjadi PNS? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/65/3114648/cpns-J0lc_large.jpg
Apakah 2025 Buka CPNS? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101549/cpns-QPHR_large.jpeg
Pengumuman Kelulusan CPNS 204 Mulai Hari Ini 5 Januari, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/65/3094686/cpns-USrz_large.jpeg
Berapa Nilai Maksimal SKB CAT 2024?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement