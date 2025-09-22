Emak-Emak Ngamuk: Anak Kelas 1 SD Ditanya Pancasila sama Produk Lokal Kayak Tes CPNS!

Emak-Emak Ngamuk: Anak Kelas 1 SD Ditanya Pancasila sama Produk Lokal Kayak Tes CPNS! (Foto: TikTok)

JAKARTA - Viral emak-emak ngamuk saat menceritakan soal pelajaran anaknya di sekolah. Dia geram lantaran anak kelas 1 SD sudah diberi pertanyaan mengenai produk lokal dan Pancasila.

"Membeli produk lokal termasuk sila ke berapa, ini mah pertanyaan CPNS," kata ibu tersebut dalam video yang diunggah di akun TikTok ootd_glowbytika, Senin (22/9/2025).

Dia kaget karena pertanyaan untuk kelas 1 SD sudah menyangkut penerapan Pancasila. Menurutnya jika hanya menghapal Pancasila masih bisa dilakukan, belum sampai penerapan.

“Agak syok ya pelajaran Pancasila ngapalin Pancasila mending lah ya cuman penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari apa itu otaknya nyampe buat anak kelas 1 coba,” ujarnya.

Dia pun meminta kepada Dinas Pendidikan untuk mengecek ulang soal-soal yang diberikan pada anak Sekolah Dasar.