HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengulik Pendidikan Zahaby Gholy, Striker Asal Bekasi yang Jadi Tumpuan Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |07:56 WIB
Mengulik Pendidikan Zahaby Gholy, Striker Asal Bekasi yang Jadi Tumpuan Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2025
Mengulik Pendidikan Zahaby Gholy, Striker Asal Bekasi yang Jadi Tumpuan Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Mengulik pendidikan Zahaby Gholy, striker asal Bekasi yang jadi tumpuan timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025.

Pemain muda berbakat asal Bekasi ini memiliki nama lengkap Muhammad Zahaby Gholy. Sejak kecil, ia telah menimba ilmu sepak bola di berbagai Sekolah Sepak Bola (SSB) seperti Garuda Putra, Serpong Jaya, hingga RMD Batavia.

Bakat besar Gholy akhirnya menarik perhatian Persija Jakarta. Setelah melewati proses seleksi ketat bersama puluhan pemain lain, ia resmi bergabung dengan tim Persija Jakarta U-15. Penampilannya bersama tim muda Macan Kemayoran begitu impresif, bahkan sukses membawa tim melaju hingga babak delapan besar ajang Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 U-16.

Prestasinya semakin mencuri perhatian setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala AFF U-16 2024. Gelar itu membuat namanya semakin dikenal luas di kancah sepak bola nasional dan dianggap sebagai salah satu calon bintang masa depan Timnas Indonesia senior.

Usai sukses di Piala AFF U-16 2024, Gholy kini fokus menatap kompetisi berikutnya, yakni Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 yang akan digelar pada Oktober 2024 mendatang.

“Alhamdulillah, saya bisa bermain untuk Timnas Indonesia U-16 dan persiapannya juga cukup lama sejak 18 April 2024,” ujar Zahaby Gholy kepada awak media.
“Saya tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Semoga saya bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia U-16 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025,” tambahnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

