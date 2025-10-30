Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Pendidikan Mentereng Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa, Kini Putuskan Bercerai

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |15:51 WIB
JAKARTA – Adu pendidikan mentereng Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa kini jadi sorotan usai keduanya memutuskan bercerai. Deddy dan Sabrina mengumumkan perpisahan tersebut melalui akun Instagram masing-masing.

Keduanya menegaskan, perceraian itu bukan karena orang ketiga, melainkan keputusan bersama demi kebaikan masing-masing pihak.

Berikut riwayat pendidikan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa yang kini resmi berpisah.

Riwayat Pendidikan Deddy Corbuzier

Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau yang lebih dikenal dengan nama Deddy Corbuzier merupakan lulusan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, jurusan Psikologi, dan lulus pada tahun 1999.

Setelah itu, Deddy melanjutkan pendidikan magister di University of London, juga di bidang Psikologi. Terakhir, ia menempuh pendidikan Doctoral in Magic di International Magician Society Academy, Amerika Serikat, dan lulus dengan gelar Ph.D.

Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa

Halaman:
1 2
