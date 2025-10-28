Kisah Pilu Kak Dessy, Mahasiswa Abadi yang Skripsinya Diambil Teman hingga Alami Depresi

JAKARTA – Kisah pilu seorang perempuan bernama Dessy viral di media sosial setelah kehidupannya yang menyedihkan terungkap. Ia disebut sebagai mahasiswa abadi di Universitas Almuslim, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Dessy disebut mengalami depresi berat setelah skripsi yang ia kerjakan dengan penuh perjuangan diambil oleh temannya sendiri. Peristiwa itu membuatnya gagal mengikuti wisuda dan kehilangan semangat hidup.

Melansir akun TikTok @suaidifirdaus, sejak kejadian itu, kondisi mental Dessy menurun drastis. Ia mengalami gangguan ingatan dan terus merasa seolah masih menjadi mahasiswa aktif.

Kini, meski usianya tak muda lagi, Kak Dessy tetap rutin datang ke kampus, mengikuti perkuliahan dan mencatat pelajaran layaknya mahasiswa lainnya. Ia pun dikenal akrab dengan para mahasiswa di lingkungan kampus.

Pihak Universitas Almuslim memahami kondisinya dan memberikan izin kepada Kak Dessy untuk tetap hadir di kelas serta beraktivitas di kampus sebagai bentuk dukungan moral.

Kisah perjuangan Kak Dessy ini menyentuh banyak hati warganet. Banyak yang mendoakan agar ia bisa pulih sepenuhnya dan mendapatkan kebahagiaan setelah kehilangan mimpi yang sempat ia perjuangkan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)