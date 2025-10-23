Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah Rekaman CCTV saat Timothy Anugerah Naik ke Lantai 4 Asli? Ini Faktanya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |19:23 WIB
Apakah Rekaman CCTV saat Timothy Anugerah Naik ke Lantai 4 Asli? Ini Faktanya
Apakah Rekaman CCTV saat Timothy Anugerah Naik ke Lantai 4 Asli? Ini Faktanya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Apakah rekaman CCTV saat Timothy Anugerah naik ke lantai 4 asli? Ini faktanya! Beredar di media sosial rekaman CCTV yang diduga video Timothy saat naik ke lantai 4.

Namun, apakah rekaman CCTV tersebut asli?

Polisi mengungkap bahwa kamera CCTV di lantai 4 Gedung FISIP Universitas Udayana sudah rusak sejak 2023. Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Laksmi Trisnadewi.

Ia mengatakan, rekaman hanya menangkap Timothy saat masuk ke gedung dan saat terjatuh. Sementara kamera di lantai 4 tidak merekam karena rusak, demikian dilansir dari Instagram @fakta.indo, Kamis (23/10/2025).

Namun, pihak Universitas Udayana membantah pernyataan polisi. Ketua Unit Komunikasi Publik Unud, Dewi Pascarini, menegaskan seluruh CCTV di Gedung FISIP berfungsi normal dan baru saja dicek. Ia menyebut, rekaman memperlihatkan Timothy berjalan di lorong, tetapi setelah itu tak lagi terekam karena posisi kamera berada di titik buta (blind spot).

Polisi memastikan kasus ini bukan akibat bullying dan menyebut ibu korban telah menerima kejadian tersebut dengan ikhlas. Hingga kini, sudah 19 saksi diperiksa dan penyelidikan masih berlanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian mahasiswa Sosiologi tersebut.

Halaman:
1 2
