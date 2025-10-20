Tes Bahasa Asing hingga Esai Jadi Pembudayaan Menulis Sejak Dini

JAKARTA – Sekolah Garuda menjadi arah baru pendidikan nasional yang menekankan pada kesiapan global. Program seperti tes bahasa asing, proyek kolaboratif, hingga latihan menulis esai dinilai sebagai langkah positif dalam membentuk generasi muda yang berdaya saing.

Direktur Edu Watch Indonesia, Annas Fitrah Akbar, menilai terdapat perubahan signifikan dalam pembangunan pendidikan selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya melalui inisiatif Sekolah Garuda yang menekankan kualitas konten dan proses belajar.

“Persiapan tes bahasa asing, kegiatan proyek, dan menulis esai adalah bentuk kemajuan yang signifikan. Ini sangat baik karena menunjukkan adanya pembudayaan menulis yang lebih serius,” ujar Annas, Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, Annas menekankan bahwa selain kemampuan bahasa asing, penguasaan bahasa Indonesia juga harus mendapat perhatian khusus sejak dini. Ia menilai kemampuan menulis dan berbahasa Indonesia yang baik merupakan dasar bagi kemampuan berpikir ilmiah dan komunikasi akademik.

“Perlu juga ada persiapan tes bahasa Indonesia yang penting dipersiapkan sejak dini. Jika budaya menulis dibangun secara serius di tingkat sekolah, ini akan menjadi pondasi awal bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia,” tambahnya.

Annas menegaskan, kebiasaan menulis memperkuat literasi dan nalar kritis siswa. Siswa yang gemar menulis, katanya, umumnya juga pembaca yang baik dan hal ini menjadi modal penting bagi masa depan sains dan inovasi di Indonesia.

“Siswa yang suka menulis adalah pembaca yang baik. Semakin terlatihnya siswa dalam menulis esai, laporan, opini, dan berbagai genre tulisan akan menjadi bekal penting dalam membangun masa depan sains Indonesia yang maju,” tutup Annas.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)