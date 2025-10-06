Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Ramaikan Edu-Fair SMAN 94 Jakarta, Disambut Antusias dengan Program Beasiswa

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 06 Oktober 2025 |17:10 WIB
MNC University Ramaikan Edu-Fair SMAN 94 Jakarta, Disambut Antusias dengan Program Beasiswa
MNC University hadir di Edu-Fair SMAN 94 Jakarta, Disambut Antusias dengan Program Beasiswa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC University kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas dengan berpartisipasi pada ajang tahunan Education Fair (Edu-Fair) SMAN 94 Jakarta. Kegiatan ini menjadi sarana penting bagi siswa kelas 12 untuk mengenal lebih dekat dunia perkuliahan sekaligus memperkuat hubungan baik antara sekolah dan perguruan tinggi.

Salah satu momen menarik dalam kegiatan ini adalah kehadiran Rahma Alia Putri, alumni SMAN 94 yang kini menjadi mahasiswi baru Program Studi Sistem Informasi di MNC University. Rahma berbagi pengalaman inspiratif sebagai penerima beasiswa penuh hingga 100% yang memberinya kesempatan untuk fokus belajar tanpa kendala biaya.

“Dulu waktu kelas 12 aku bingung mau kuliah di mana. Akhirnya aku memilih MNC University karena ada program beasiswa sampai 100% selama 4 tahun. Jadi orang tua tidak perlu khawatir soal biaya, dan aku bisa fokus belajar,” ujar Rahma.

Selain Rahma, terdapat sembilan alumni SMAN 94 lainnya yang kini berkuliah di MNC University. Kehadiran mereka memberikan gambaran nyata tentang kualitas pendidikan dan peluang karier yang ditawarkan, termasuk kesempatan magang di berbagai unit bisnis MNC Group, kegiatan kampus yang kreatif, serta fasilitas pembelajaran yang modern.

Pihak sekolah menyambut positif kehadiran MNC University dan berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dalam bentuk kegiatan edukatif lainnya. Program beasiswa akademik dan non-akademik hingga 100% yang ditawarkan juga mendapat perhatian besar dari para siswa. Antusiasme terlihat dari banyaknya siswa yang mengunjungi booth MNC University untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai jurusan, fasilitas, dan prospek kerja.

Melalui kegiatan ini, MNC University menegaskan perannya sebagai kampus yang aktif membangun kemitraan dengan sekolah-sekolah di Indonesia serta menghadirkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, beasiswa, maupun kegiatan akademik di MNC University, silakan kunjungi: Website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

