Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bolehkah Ganti Mapel Pilihan Usai Terdaftar Jadi Peserta TKA?

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |16:38 WIB
Bolehkah Ganti Mapel Pilihan Usai Terdaftar Jadi Peserta TKA?
Bolehkah Ganti Mapel Pilihan Usai Terdaftar Jadi Peserta TKA? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025, banyak calon peserta SMA/sederajat masih bingung terkait pemilihan mata pelajaran.

Tak sedikit yang khawatir salah memilih mapel pilihan dan bertanya-tanya, apakah keputusan tersebut masih bisa diubah setelah mendaftar.

Kepala Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Pelaksanaan Asesmen, Pusat Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Handaru Catu Bagus, menegaskan bahwa siswa diberi kesempatan melakukan perubahan. Namun, penggantian hanya bisa dilakukan sampai batas akhir pendaftaran, yaitu 5 Oktober 2025.

“Kalau sekarang salah dalam pemilihan mata pelajaran pilihan, ubah sebelum tanggal 5 Oktober. Silakan ubah, tanya lagi ke guru BK yang memahami itu,” ujar Handaru dalam acara Kupas Tuntas TKA Bekal Cerdas untuk Teman SMA di SMA Negeri 2 Kuta, Bali, Jumat (26/9/2025), yang juga ditayangkan di kanal YouTube Direktorat SMA.

Nilai TKA Berpengaruh pada SNBP 2026

Handaru menjelaskan, nilai TKA termasuk mapel pilihan memiliki peran strategis dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Mekanismenya terdiri dari dua komponen utama:

  • Nilai rapor, dengan bobot maksimal 50 persen.
  • Nilai TKA, dengan bobot maksimal 50 persen.

Nilai rapor nantinya akan divalidasi melalui hasil TKA, sementara mata pelajaran pilihan yang diambil siswa masuk dalam aspek prestasi dan portofolio. Karena itu, siswa diminta untuk cermat dalam memilih agar selaras dengan rencana studi ke depan.

Apa Itu TKA dan Siapa Saja yang Bisa Ikut?

Mengacu pada informasi resmi Kemendikbudristek, TKA merupakan asesmen standar nasional yang mengukur capaian akademik siswa berdasarkan kurikulum yang berlaku. TKA bersifat opsional dan tidak dipungut biaya karena diselenggarakan dengan dukungan pemerintah.

Peserta yang bisa mengikuti TKA adalah murid pada jenjang berikut:

· SD/MI kelas 6

· SMP/MTs kelas 9

· SMA/MA/SMK/MAK kelas 12

· SMK/MAK program 4 tahun kelas 13

Untuk jenjang SMA/sederajat, siswa wajib mengerjakan mapel utama (Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris) serta memilih dua mata pelajaran tambahan dari daftar 19 mapel yang tersedia. Pilihan inilah yang sering menimbulkan kebingungan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184314/sekolah-DlQN_large.jpg
Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/624/3184124/mendikdasmen-yKX5_large.jpg
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183392/sekolah-yI2x_large.jpg
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183309/tka-7YnH_large.jpg
Kapan Nilai TKA SMA 2025 Resmi Keluar? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182964/sekolah-KwXM_large.jpg
Sertifikat Hasil TKA SMA 2025 Keluar Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/624/3182733/kak_seto-i6vK_large.jpg
Kak Seto Minta Pelaku Ledakan di SMAN 72 Jakarta Tetap Dihukum
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement