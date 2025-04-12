Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

TKA Pengganti Ujian Nasional Mulai November, Mendikdasmen Bakal Kembali Berlakukan Jurusan IPA-IPS

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |00:25 WIB
Mendikdasmen Abdul Muti (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan kembali memberlakukan penjurusan IPA, IPS dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini untuk menunjang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

1. Tidak Wajib

TKA akan menjadi pengganti Ujian Nasional. Mu’ti menegaskan bahwa TKA tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan.

Mendikdasmen menjelaskan, nantinya kehadiran TKA sebagai salah satu pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru di tingkat perguruan tinggi akan mulai diuji coba diberlakukan pada murid jenjang kelas 12 atau kelas 3 SMA pada bulan November tahun ini.

“TKA itu nanti berbasis mata pelajaran untuk membantu para pihak, terutama murid yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, karena tesnya berbasis mata pelajaran sehingga ke depan ini jurusan akan kami hidupkan lagi. Jadi, nanti akan ada lagi jurusan IPA, IPS, dan Bahasa,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Dalam TKA nanti, lanjut Mu'ti, akan ada mata pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa dari ketiga jurusan tersebut, yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, ditambah dengan mata pelajaran khusus jurusan.

 

Halaman:
1 2
