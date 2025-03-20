Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mendikdasmen Sebut Rapor Pendidikan 2025 Jadi Acuan Data Perbaikan Pendidikan RI

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |14:39 WIB
Mendikdasmen Sebut Rapor Pendidikan 2025 Jadi Acuan Data Perbaikan Pendidikan RI
Data ini dapat memberikan gambaran mutu pendidikan secara komprehensif, menjadi bahan masukan, serta mendukung evaluasi di masa mendatang. (Foto: Okezone.com/Kemendikdasmen)
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti meluncurkan Rapor Pendidikan 2025 yang telah diperbaharui dengan hasil capaian Asesmen Nasional 2024, Survei Lingkungan Belajar 2024, serta sumber data lainnya. Ini sebagai upaya konkret Kemendikdasmen untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran berbasis data. Selain itu juga untuk memperkuat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua di seluruh Indonesia.

1. Tujuan Rapor Pendidikan 

Menteri Mu'ti menjelaskan, Rapor Pendidikan merupakan bagian dari penghimpunan data yang diperoleh melalui berbagai mekanisme. Dirinya berharap data ini dapat memberikan gambaran mutu pendidikan secara komprehensif, menjadi bahan masukan, serta mendukung evaluasi di masa mendatang. 

”Rapor Pendidikan juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam memenuhi standar pelayanan minimal dan menjadi bagian dari rencana strategis pengembangan pendidikan secara nasional”, lanjut Menteri Mu’ti, Kamis (20/3/2025). 

Rapor Pendidikan menjadi sumber data terpercaya bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam menjamin mutu pendidikan. Rapor ini memberikan analisis akar permasalahan serta rekomendasi program guna meningkatkan layanan pendidikan secara lebih terarah. 

Dengan adanya Rapor Pendidikan 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan untuk membantu pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam menentukan prioritas peningkatan mutu pendidikan.  

2. Kata DPR RI

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah menilai, Rapor Pendidikan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik dari segi penyebaran guru, kualitas pembelajaran, maupun sarana dan prasarana pendidikan.

Namun, hingga saat ini, baru 51,47% daerah yang memanfaatkan Rapor Pendidikan, yang menunjukkan bahwa sosialisasi masih belum merata di seluruh Indonesia. Himatul berharap bahwa, seiring berjalannya waktu, pemanfaatan Rapor Pendidikan dapat lebih optimal, sehingga pada tahun 2026 Indonesia dapat memiliki sistem pemetaan pendidikan yang lebih baik.

3. Cara Mengakses Rapor Pendidikan melalui Rumah Pendidikan

Rapor Pendidikan 2025 kini hadir dengan pembaruan dan dapat diakses melalui domain terbaru: raporpendidikan.dikdasmen.go.id. Sebagai bagian dari Rumah Pendidikan, Rapor Pendidikan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.

 

