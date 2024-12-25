Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Sekolah Dorong Potensi Siswa dalam Bermusik dan Seni

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |17:38 WIB
Cara Sekolah Dorong Potensi Siswa dalam Bermusik dan Seni
Acara Sekolah SMA Labschool Kebayoran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - SMA Labschool Kebayoran kembali menggelar SkySpirit Vol 3  bertajuk "Menembus Masa" di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2024.


1.    Enam Bulan Persiapan


Enam bulan persiapan, Orkestra digawangi 127 pemain, 3 pelatih dan 220 panitia siswa. Selain bernyanyi, menari, siswa juga memainkan 18 alat musik termasuk gamelan.


2.    Pihak Sekolah Mendukung


Kepala SMA Labschool Kebayoran, Dr Suparno. mendukung penuh penyelenggaraan orkestra siswa. 
"Kegiatan ini mencerminkan upaya pembinaan karakter, kreativitas, serta bakat siswa dalam dunia musik dan seni. SkySpirit bukan sekadar ajang unjuk kemampuan, tetapi juga wadah bagi siswa belajar berkolaborasi, bekerja keras, dan mengekspresikan diri dengan penuh percaya diri di panggung besar," ujarnya, Rabu (25/12/2024).


3.    Rangkul Alumni


SkySpirit merangkul  kakak alumni SMA Labschool Kebayoran, Kak Audtya dan Kak Adjani dari angkatan Patrasaka serta Kak Inayah dari angkatan Astatara, serta penyanyi ternama Rendy Pandugo, membuat acara ini semakin spektakuler. 

 

Halaman: 1 2
1 2
