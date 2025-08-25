Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Link Resmi dan Cara Ikut Simulasi TKA 2025 Gratis di Laman Kemendikbud

Gilang Rian Syahputra , Jurnalis-Senin, 25 Agustus 2025 |12:38 WIB
Gilang Rian Syahputra , Jurnalis-Senin, 25 Agustus 2025 |12:38 WIB
Link Resmi dan Cara Ikut Simulasi TKA 2025 Gratis di Laman Kemendikbud (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Link resmi dan cara ikut simulasi TKA 2025 gratis di laman Kemendikbud. Jelang penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada 1-9 November 2025, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyediakan laman simulasi TKA resmi. Siswa dapat mengakses layanan simulasi secara gratis untuk berlatih sebelum tes.

Tes Kompetensi Akademik (TKA) untuk siswa kelas 12 SMA/MA/sederajat serta SMK/MAK dijadwalkan berlangsung pada November 2025. Sementara itu, TKA untuk jenjang SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat rencananya dilaksanakan sekitar Maret–April 2025. Meski begitu, siswa SD, SMP, dan jenjang setara sudah bisa mencoba simulasi TKA sejak sekarang.

Link Simulasi TKA Online Kemendikbudristek

Paket simulasi Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang dapat diakses secara daring. Fasilitas ini terbuka bagi seluruh siswa dari berbagai jenjang pendidikan dan bisa digunakan kapan saja tanpa batasan waktu.

Dengan adanya simulasi ini, para siswa diberi kesempatan untuk berlatih mengerjakan soal-soal TKA secara mandiri sehingga dapat mempersiapkan diri dengan lebih matang. Selain itu, layanan ini diberikan secara gratis sehingga semua siswa, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengasah kemampuan akademiknya menjelang pelaksanaan TKA.

Link Simulasi: https://pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/simulasi_tka

 

