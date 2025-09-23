Ini Link Resmi Pendaftaran KIP Kuliah 2025

JAKARTA - Pemerintah kembali membuka kesempatan bagi para lulusan SMA dan sederajat untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025. Program ini memberikan dukungan penuh bagi calon mahasiswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi agar dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Tata cara pendaftaran KIP Kuliah untuk seluruh jalur masuk (SNBP, SNBT, dan Mandiri) dilakukan secara online melalui laman:

https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/

Persyaratan Penerima KIP Kuliah Tahun 2025

1. Penerima KIP Kuliah adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 (dua) tahun sebelumnya.

2. Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi Akademik atau Perguruan Tinggi Vokasi, baik PTN maupun PTS, pada Program Studi yang telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi.

3. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah.

Tahapan Pendaftaran KIP Kuliah 2025

Siswa melakukan Pendaftaran Akun secara mandiri melalui laman https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/



Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif.



Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah.



Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan. Pastikan siswa mendaftarkan email yang aktif agar dapat melihat kode akses yang dikirimkan.



Siswa masuk ke dalam laman KIP Kuliah dengan memasukkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti (SNBP/SNBT/Mandiri).



Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di laman KIP Kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih (SNBP/SNBT/Mandiri) setelah mengisi semua informasi dan mengirimkan bukti-bukti yang diminta ke laman KIP Kuliah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)