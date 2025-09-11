JAKARTA – Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA Taruna Nusantara Terintegrasi Tahun Ajaran 2025/2026 resmi dibuka mulai 9–20 Desember 2024. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi pensisru.tarunanusantara.id dan terbuka untuk seluruh lokasi kampus, baik Magelang, Cimahi, maupun Malang.
Mengacu pada ketentuan yang diumumkan panitia seleksi, siswa yang ingin mendaftar harus memenuhi persyaratan nilai rapor pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.
Bagi siswa yang tidak memenuhi syarat nilai, kesempatan tetap terbuka jika memiliki prestasi akademik, olahraga, organisasi, atau seni budaya minimal tingkat kota/kabupaten, atau pernah menjadi ketua OSIS. Dalam hal ini, nilai rata-rata minimal yang disyaratkan adalah 75 per semester.
Selain itu, pendaftar juga dapat melampirkan hasil tes IQ minimal 110 sebagai nilai tambah, meski tidak wajib.
Calon siswa diwajibkan menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:
Dokumen tambahan berupa sertifikat prestasi, surat keterangan dari sekolah, serta foto rumah atau kondisi keluarga juga dapat menjadi penunjang dalam proses seleksi.