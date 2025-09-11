Segini Nilai Rapor Untuk Daftar SMA Taruna Nusantara 2025

JAKARTA – Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA Taruna Nusantara Terintegrasi Tahun Ajaran 2025/2026 resmi dibuka mulai 9–20 Desember 2024. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi pensisru.tarunanusantara.id dan terbuka untuk seluruh lokasi kampus, baik Magelang, Cimahi, maupun Malang.

Syarat Akademis

Mengacu pada ketentuan yang diumumkan panitia seleksi, siswa yang ingin mendaftar harus memenuhi persyaratan nilai rapor pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.

Nilai per semester minimal 80.

Rata-rata nilai semester 1–4 per mata pelajaran minimal 85.

Bagi siswa yang tidak memenuhi syarat nilai, kesempatan tetap terbuka jika memiliki prestasi akademik, olahraga, organisasi, atau seni budaya minimal tingkat kota/kabupaten, atau pernah menjadi ketua OSIS. Dalam hal ini, nilai rata-rata minimal yang disyaratkan adalah 75 per semester.

Selain itu, pendaftar juga dapat melampirkan hasil tes IQ minimal 110 sebagai nilai tambah, meski tidak wajib.

Berkas Pendaftaran

Calon siswa diwajibkan menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:

Pas foto ukuran 4x6 dengan seragam sekolah berlatar biru.

Surat keterangan sehat dari dokter atau fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah/militer.

Fotokopi rapor semester 1–4 yang dilegalisir.

Akta kelahiran (usia maksimal 17 tahun pada 1 Juli 2025).

Foto kartu pelajar dan kartu keluarga.

Surat pernyataan dari orang tua dan calon siswa.

Bukti penghasilan orang tua atau wali, khusus bagi pendaftar beasiswa.

Dokumen tambahan berupa sertifikat prestasi, surat keterangan dari sekolah, serta foto rumah atau kondisi keluarga juga dapat menjadi penunjang dalam proses seleksi.