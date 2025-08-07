Daftar 7 Jenderal TNI yang Ternyata Alumni SMA Taruna Nusantara

JAKARTA - Daftar 7 Jenderal TNI yang ternyata alumni SMA Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah, dikenal sebagai salah satu sekolah menengah atas semi-militer terbaik di Indonesia. Sekolah yang berdiri sejak tahun 1990 ini didirikan dengan tujuan mencetak generasi unggul yang melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Lulusan sekolah ini tak hanya dikenal disiplin, tetapi juga unggul dalam bidang akademik dan kepemimpinan. Tak heran, banyak alumninya yang menorehkan prestasi gemilang, termasuk di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga menduduki posisi perwira tinggi (Pati) dengan pangkat jenderal.

Berikut adalah tujuh jenderal TNI yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara:

1. Mayjen TNI Lucky Avianto

Lulusan angkatan pertama SMA Taruna Nusantara pada tahun 1993, Lucky Avianto melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada tahun 1996 dengan predikat Adhi Makayasa. Ia berkarier di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pangkat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI didapatkan pada awal tahun 2025. Kini, ia menjabat sebagai Perwira Staf Ahli (Pa Sahli) Tk III Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI.

2. Mayjen TNI Rudy Saladin

Rudy Saladin merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan kedua atau lulus pada tahun 1994. Pria kelahiran 17 September 1975 ini juga merupakan peraih Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama saat lulus dari Akmil pada tahun 1997. Ia saat ini menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya. Sebelum posisinya saat ini, Rudy pernah menduduki jabatan penting seperti ajudan Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres).

3. Mayjen TNI Achiruddin Darojat

Sama seperti Rudy Saladin, Achiruddin Darojat juga merupakan lulusan angkatan kedua SMA Taruna Nusantara. Pria kelahiran 15 November 1975 ini menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro sejak 27 Mei 2025, menggantikan Mayjen TNI Deddy Suryadi. Jebolan Akmil tahun 1997 dari kecabangan Infanteri (Kopassus) ini juga pernah mengemban amanat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

4. Marsda TNI Mohammad Nurdin

Mohammad Nurdin merupakan alumni angkatan pertama SMA Taruna Nusantara yang lulus pada 1993. Ia melanjutkan pendidikannya di Akademi Angkatan Udara (AAU) dan lulus pada tahun 1996. Saat ini, ia menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Dalam karier militernya, ia dikenal sebagai salah satu penerbang tempur Skadron Udara 14 yang berhasil mencapai 2.000 jam terbang dengan pesawat tempur F-5 Tiger II.