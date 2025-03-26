SMA Taruna Nusantara Buka Lowongan Tenaga Pendidik 2025, IPK Minimal 3,00

JAKARTA - SMA Taruna Nusantara resmi membuka lowongan kerja tenaga pendidik atau Pamong Pengajar Pengasuh (P3) sebanyak 150 orang untuk tahun 2025.

Berdasarkan pengumuman yang diposting pada akun instagramnya @sma.tarunanusantara, Rabu (26/3/2025), sekolah berasrama tersebut mencari 150 pendidik/guru yang akan ditempatkan di beberapa kampusnya, yakni di Cimahi, Malang, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara.

Pendaftaran dibuka mulai 26 Maret hingga 25 April 2025, dengan beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi pelamar:

Calon Pamong harus berusia antara 30 hingga 50 tahun, memiliki latar belakang pendidikan S-1 dalam Ilmu Murni atau Sarjana Pendidikan dengan IPK minimal 3,00 untuk lulusan PTN dan 3,25 untuk lulusan PTS berakreditasi BAN-PT minimal B.

Selain itu, mereka harus memiliki pengalaman mengajar atau bekerja sesuai mata pelajaran yang dilamar minimal 3 tahun, menguasai komputer setidaknya Microsoft Office, serta bersedia tinggal di rumah dinas dalam lingkungan kampus SMA Taruna Nusantara.