HOME EDUKASI SEKOLAH

Program CSR Edukatif MNC Tourism. Sukses Rangkai Tiga Sekolah Sepanjang Agustus 2025

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 10 September 2025 |11:47 WIB
Program CSR Edukatif MNC Tourism. Sukses Rangkai Tiga Sekolah Sepanjang Agustus 2025
Program CSR Edukatif MNC Tourism. Sukses Rangkai Tiga Sekolah Sepanjang Agustus 2025. (Foto : Ist)
A
A
A

JAKARTA - Program CSR Edukatif bertajuk Pelajar Cerdas, Konten Berkualitas yang diinisiasi MNC Tourism bersama MNC Peduli sukses dilaksanakan di tiga sekolah sepanjang Agustus 2025. 

Kegiatan ini menghadirkan edukasi seputar pembuatan konten digital, mulai dari pemahaman konsep, teknik pengambilan gambar, penentuan angle, hingga pemanfaatan aplikasi editing. Para siswa juga diarahkan agar lebih bijak dalam menciptakan konten yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan nilai positif bagi masyarakat.

Selaras dengan tujuan MNC Tourism untuk mengenalkan pariwisata Indonesia ke dunia, media sosial dapat menjadi wadah bagi generasi muda dalam mengangkat potensi wisata di daerah asal mereka masing-masing.

Rangkaian kegiatan dimulai pada 14 Agustus 2025 di MAN 4 Bogor, berlanjut pada 20 Agustus 2025 di SMAN 1 Cigombong, dan berakhir pada 29 Agustus 2025 di SMAN 1 Caringin.

Kepala MAN 4 Bogor, Deden, menyambut positif kegiatan yang dilaksanakan MNC Tourism dan MNC Peduli. Menurutnya, materi edukatif yang diberikan sangat bermanfaat bagi pelajar dan relevan dengan kebutuhan generasi muda.

“Alhamdulillah hari ini tadi saya beberapa sesi mengikuti dan menyimak apa yang disampaikan narasumber bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi siswa/siswi kita terutama berkenaan dengan konten video digandrungi oleh generasi Z, sehingga acara hari ini sangat berguna bagi anak-anak. Mudah-mudahan ada ilmu yang didapat dari kegiatan ini untuk kemajuan lembaga maupun karir setelah MAN 4 Bogor,” ucap Deden.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
