HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Daftar KIP Kuliah Jalur Seleksi Mandiri PTN PTS di kip-kuliah.kemdikbud.go.id

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Selasa, 02 September 2025 |18:34 WIB
JAKARTA - Cara daftar KIP Kuliah jalur seleksi mandiri PTN PTS. Pendaftaran KIP Kuliah jalur Seleksi Mandiri untuk PTN dan PTS secara resmi dibuka sejak 4 Juni 2025. Program beasiswa ini memberikan bantuan biaya pendidikan dan hidup kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. 

Berikut cara daftar KIP kuliah jalur seleksi mandiri PTN dan PTS yang telah dirangkum Okezone, Selasa (2/9/2025)

Cara Daftar KIP Kuliah Jalur Seleksi Mandiri PTN/PTS 2025

Buat Akun di Situs Resmi KIP Kuliah
Kunjungi alamat kip-kuliah.kemdikbud.go.id .Klik menu Daftar/Masuk dan pilih opsi membuat akun baru dengan mengisi NIK, NISN, NPSN, dan email aktif.

Validasi Data dan Terima Nomor Pendaftaran
Sistem akan memverifikasi data. Setelah berhasil, cek email untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses.

Login dan Lengkapi Profil
Gunakan nomor pendaftaran dan kode akses untuk login. Lengkapi data pribadi, keluarga, kondisi ekonomi, serta rencana studi pada form pendaftaran.

Unggah Dokumen Pendukung
Unggah dokumen wajib seperti KTP, KK, SKTM, foto kondisi rumah, dan bukti prestasi akademik.

Pilih Jalur Seleksi Mandiri PTN atau PTS
Pada bagian seleksi, pilih jalur mandiri sesuai perguruan tinggi dan program studi yang diinginkan. Pastikan memilih yang sudah terakreditasi.

Selesaikan Proses dan Tunggu Verifikasi Perguruan Tinggi
Setelah mengisi lengkap dan mengirim data, perguruan tinggi akan melakukan verifikasi kelayakan sebagai calon penerima KIP Kuliah.

 

Berita Terkait
Berikut Kriteria Lengkap Calon Penerima KIP Kuliah 2026 dari Pemerintah
Segini Ketentuan Gaji Orang Tua Mahasiswa yang Bisa Dapat Bantuan KIP Kuliah
Ini Link Resmi Pendaftaran KIP Kuliah 2025
Ini Link Resmi Pendaftaran KIP Kuliah 2025
Segini Besaran Biaya Hidup KIP Kuliah 2025 per Kota
Bantuan KIP Kuliah Mahasiswa Baru 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Besarannya
Telusuri berita edukasi lainnya
