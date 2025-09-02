Cara Daftar KIP Kuliah Jalur Seleksi Mandiri PTN PTS di kip-kuliah.kemdikbud.go.id

JAKARTA - Cara daftar KIP Kuliah jalur seleksi mandiri PTN PTS. Pendaftaran KIP Kuliah jalur Seleksi Mandiri untuk PTN dan PTS secara resmi dibuka sejak 4 Juni 2025. Program beasiswa ini memberikan bantuan biaya pendidikan dan hidup kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Berikut cara daftar KIP kuliah jalur seleksi mandiri PTN dan PTS yang telah dirangkum Okezone, Selasa (2/9/2025)

Cara Daftar KIP Kuliah Jalur Seleksi Mandiri PTN/PTS 2025

Buat Akun di Situs Resmi KIP Kuliah

Kunjungi alamat kip-kuliah.kemdikbud.go.id .Klik menu Daftar/Masuk dan pilih opsi membuat akun baru dengan mengisi NIK, NISN, NPSN, dan email aktif.

Validasi Data dan Terima Nomor Pendaftaran

Sistem akan memverifikasi data. Setelah berhasil, cek email untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses.

Login dan Lengkapi Profil

Gunakan nomor pendaftaran dan kode akses untuk login. Lengkapi data pribadi, keluarga, kondisi ekonomi, serta rencana studi pada form pendaftaran.

Unggah Dokumen Pendukung

Unggah dokumen wajib seperti KTP, KK, SKTM, foto kondisi rumah, dan bukti prestasi akademik.

Pilih Jalur Seleksi Mandiri PTN atau PTS

Pada bagian seleksi, pilih jalur mandiri sesuai perguruan tinggi dan program studi yang diinginkan. Pastikan memilih yang sudah terakreditasi.

Selesaikan Proses dan Tunggu Verifikasi Perguruan Tinggi

Setelah mengisi lengkap dan mengirim data, perguruan tinggi akan melakukan verifikasi kelayakan sebagai calon penerima KIP Kuliah.