Kapan KIP Kuliah 2025 Semester 3 Cair? Ini Jadwal dan Cara Daftarnya

JAKARTA - Kapan KIP Kuliah 2025 semester 3 cair? Ini jadwal dan cara daftarnya. Menjelang tahun ajaran baru, pertanyaan seputar pencairan dana KIP Kuliah untuk mahasiswa lama, khususnya semester 3, menjadi perhatian utama. Bantuan finansial ini sangat dinantikan untuk menunjang kelancaran studi.

Lantas, kapan dana KIP Kuliah 2025 semester 3 diperkirakan akan masuk ke rekening mahasiswa?

Pencairan dana KIP Kuliah untuk semester ganjil atau semester 3 diperkirakan akan dimulai pada bulan Agustus–September 2025. Waktu ini bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026. Meskipun jadwal resmi belum dirilis, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa pencairan dana bagi mahasiswa baru maupun lama akan dilakukan pada awal semester, yaitu Agustus 2025.

Bagi mahasiswa baru, proses pencairannya bisa berlangsung lebih lama, bahkan hingga bulan Desember. Hal ini berbeda dengan pencairan semester genap (semester 2) yang biasanya sudah dilakukan secara bertahap sejak Januari hingga Maret 2025.

Bantuan KIP Kuliah 2025 terdiri dari dua komponen utama, yaitu bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup. Bantuan biaya hidup dihitung berdasarkan klaster wilayah, dengan nominal bulanan mulai dari Rp800.000 hingga Rp1.400.000. Bantuan ini disalurkan langsung ke rekening mahasiswa setiap enam bulan atau satu kali per semester. Sebagai contoh, mahasiswa di klaster 3 akan menerima dana sebesar Rp6.600.000 untuk satu semester.

Penyaluran dana ini bergantung pada pengajuan data dari pihak perguruan tinggi. Dana akan masuk ke rekening mahasiswa pribadi dalam waktu sekitar 2–3 minggu setelah data disetujui, melewati tahapan verifikasi dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Puslatdik, hingga akhirnya dikirimkan melalui bank-bank penyalur seperti BRI, BNI, atau Mandiri.

Cara Daftar KIP Kuliah

Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran Beasiswa KIP Kuliah yang dilakukan secara daring:

1. Akses Laman Resmi: Kunjungi laman resmi KIP Kuliah di www.kip-kuliah.kemdikbud.go.id.

2. Daftar Akun: Pilih "Daftar Sekarang" jika Anda belum memiliki akun.

3. Lengkapi Data: Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan alamat email yang aktif.

4. Verifikasi Sistem: Sistem akan secara otomatis memverifikasi data Anda dengan Dapodik Kemdikbud. Jika valid, Nomor Pendaftaran dan Kode Akses akan dikirimkan ke email Anda.