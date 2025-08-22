Ini Riwayat Pendidikan Nasim Khan, Alumni ITN Malang yang Usulkan Gerbong KAI Khusus Merokok

JAKARTA – Nama anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, tengah ramai diperbincangkan publik usai mengusulkan adanya gerbong khusus merokok di kereta api jarak jauh.

Usulan Gerbong Merokok



Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin pada Rabu, 20 Agustus 2025, Nasim meminta agar KAI menghadirkan satu gerbong yang bisa difungsikan sebagai *smoking area*.

“Dulu ada gerbong kafe, lalu dihilangkan. Saya kira tidak masalah kalau disisakan satu gerbong khusus, bisa untuk ngopi sekaligus *smoking area*,” kata Nasim, dikutip Kamis (21/8/2025).

Ia meyakini keberadaan gerbong merokok tidak hanya bermanfaat bagi penumpang, tetapi juga bisa mendatangkan keuntungan bagi KAI.

Aturan Larangan Merokok



Meski begitu, PT KAI menegaskan bahwa larangan merokok di dalam kereta masih berlaku sejak 2012. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (2011) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagai gantinya, perusahaan tetap menyiapkan area merokok di sejumlah stasiun.