Ini Pendidikan Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Lulusan Double Degree Universitas Belanda yang Hobi Diving

JAKARTA – Ini pendidikan Gubernur Malut Sherly Tjoanda, lulusan Double Degree Universitas Belanda yang hobi diving. Sherly Tjoanda dikenal dengan latar belakang pendidikan internasional dan hobinya yang unik: menyelam.

Pelantikan digelar serentak, dihadiri jajaran pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta para ketua umum partai politik.

Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para gubernur, bupati, dan wali kota. Sherly Tjoanda didaulat menjadi perwakilan kepala daerah dari agama Protestan dalam penandatanganan berita acara sumpah jabatan.

Jejak Pendidikan dan Karier

Sherly Tjoanda lahir pada Agustus 1982. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Petra Surabaya dengan jurusan International Business Management. Pada 2004, ia meraih program double degree di Inholland University, Belanda. Bekal akademis itu membawanya ke berbagai posisi penting di dunia bisnis sebelum terjun ke dunia politik.

Sherly pernah menjabat sebagai Direktur PT Bela Group, perusahaan yang ia kelola bersama sang suami, Benny Laos. Setelah Benny wafat akibat kecelakaan speedboat di Pulau Taliabu pada Oktober 2024, Sherly melanjutkan langkah politiknya hingga akhirnya terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara berpasangan dengan Sarbin Sehe.

Kekayaan Fantastis

Berdasarkan laporan LHKPN KPK per Oktober 2024, Sherly Tjoanda tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp709 miliar. Aset tersebut terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp201,1 miliar, surat berharga Rp245,3 miliar, kas dan setara kas Rp146,1 miliar, serta harta bergerak lainnya. Ia juga mencantumkan utang sekitar Rp24,4 miliar.