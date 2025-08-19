Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Pendidikan Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Lulusan Double Degree Universitas Belanda yang Hobi Diving

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |19:01 WIB
Ini Pendidikan Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Lulusan Double Degree Universitas Belanda yang Hobi Diving
Ini Pendidikan Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Lulusan Double Degree Universitas Belanda yang Hobi Diving (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Ini pendidikan Gubernur Malut Sherly Tjoanda, lulusan Double Degree Universitas Belanda yang hobi diving. Sherly Tjoanda dikenal dengan latar belakang pendidikan internasional dan hobinya yang unik: menyelam.

Pelantikan digelar serentak, dihadiri jajaran pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta para ketua umum partai politik.

Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para gubernur, bupati, dan wali kota. Sherly Tjoanda didaulat menjadi perwakilan kepala daerah dari agama Protestan dalam penandatanganan berita acara sumpah jabatan.

Jejak Pendidikan dan Karier

Sherly Tjoanda lahir pada Agustus 1982. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Petra Surabaya dengan jurusan International Business Management. Pada 2004, ia meraih program double degree di Inholland University, Belanda. Bekal akademis itu membawanya ke berbagai posisi penting di dunia bisnis sebelum terjun ke dunia politik.

Sherly pernah menjabat sebagai Direktur PT Bela Group, perusahaan yang ia kelola bersama sang suami, Benny Laos. Setelah Benny wafat akibat kecelakaan speedboat di Pulau Taliabu pada Oktober 2024, Sherly melanjutkan langkah politiknya hingga akhirnya terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara berpasangan dengan Sarbin Sehe.

Kekayaan Fantastis

Berdasarkan laporan LHKPN KPK per Oktober 2024, Sherly Tjoanda tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp709 miliar. Aset tersebut terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp201,1 miliar, surat berharga Rp245,3 miliar, kas dan setara kas Rp146,1 miliar, serta harta bergerak lainnya. Ia juga mencantumkan utang sekitar Rp24,4 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771/riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184681/riwayat_pendidikan-qsoN_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184357/hakim-Euo9_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281/bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987/soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976/arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement